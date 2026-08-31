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Victor Negrescu acuză PNL și USR că pun în pericol banii europeni destinați României: Există o limită, interesul României

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Vicepreședinte al Parlamentului European și prim-vicepreședinte PSD, Victor Negrescu, critică demersul PNL și USR la Bruxelles, despre care susține că ar putea duce la blocarea a peste 700 de milioane de euro bani europeni. „Este un demers nemaiîntâlnit împotriva intereselor României”, a afirmat Victor Negrescu. E a declarat că PSD a adoptat o rezoluție prin care condamnă ferm inițiativa celor două partide și a cerut un consens politic pentru ca astfel de demersuri să nu mai fie făcute la nivel european.

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„Disputele politice interne nu trebuie exportate la Bruxelles”

„Disputele politice interne nu trebuie exportate la Bruxelles atunci când România și românii riscă să plătească prețul. Partidul Social Democrat a adoptat o rezoluție prin care condamnă demersurile PNL și USR prin familiile lor politice europene, PPE și Renew Europe, care au pus în discuție fonduri europene importante pentru România.
Putem avea opinii diferite și putem duce bătălii politice în țară. Dar există o limită: interesul României”, a scis Negrescu pe Facebook.
Liderul social-democrat le cere partidelor să nu mai exporte conflictele din țară la Bruxelles ci să pună mai presus de orice interesele României.
„De aceea, facem apel la toate partidele democratice și pro-europene să își asume un principiu simplu: să nu mai externalizăm disputele politice interne atunci când acestea pot afecta interesele economice, financiare sau strategice ale țării. Influența la Bruxelles trebuie folosită pentru a aduce fonduri, investiții și oportunități României, nu pentru a muta acolo conflictele politice de la București. Putem fi adversari politici, dar când este vorba despre România trebuie să știm să fim de aceeași parte”, a mai spus Victor Negrescu.

Victor Negrescu: Un demers nemaiîntâlnit

„Practic, prin demersul lor (n.red. PNL și USR), fac apel la Comisia Europeană să blocheze alocarea a peste 700 de milioane de euro țării noastre. Este un demers nemaiîntâlnit împotriva intereselor României”, a afirmat Victor Negrescu.

Social-democratul consideră că disputele politice interne nu ar trebui transferate la Bruxelles atunci când există riscul afectării accesării fondurilor europene.

„Nu este normal ca la Bruxelles să se exporte o discuție politică internă și să se pună în pericol un interes clar al românilor de a atrage bani europeni”, a spus Negrescu.

PSD cere un pact între partide

Victor Negrescu susține că PSD dorește un acord politic prin care toate partidele să se angajeze să nu inițieze demersuri europene care ar putea afecta interesele financiare, economice sau strategice ale României.

„Facem apel totuși la un consens politic, la un pact, în așa fel încât astfel de inițiative, demersuri să nu mai fie realizate pe viitor”, a declarat prim-vicepreședintele PSD.

Negrescu a precizat că eurodeputații social-democrați au început discuții cu reprezentanți ai Parlamentului European și ai Comisiei Europene pentru a susține accesarea tuturor fondurilor disponibile pentru România de la nivel european.

„Ne luptăm ca România să primească 40 de miliarde de euro”

În declarația sa, Victor Negrescu a susținut și că PSD urmărește obținerea unei alocări cât mai consistente pentru România în viitorul buget multianual al Uniunii Europene.

„Noi ne luptăm ca România să primească 40 de miliarde de euro în viitorul exercițiu financiar multianual și eu sper ca negociatorul-șef să obțină cel puțin această sumă”, a afirmat acesta.

Negrescu a mai spus că grupul social-democrat din Parlamentul European este singurul care a ieșit public în apărarea interesului României privind accesarea fondurilor europene.

„Ne-am angajat împreună ca familia noastră politică europeană să sprijine interesul României de a accesa toți banii europeni”, a mai declarat Victor Negrescu.

 

 

 

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