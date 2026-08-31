Victor Negrescu acuză PNL și USR că pun în pericol banii europeni destinați României: Există o limită, interesul României

„Practic, prin demersul lor (n.red. PNL și USR), fac apel la Comisia Europeană să blocheze alocarea a peste 700 de milioane de euro țării noastre. Este un demers nemaiîntâlnit împotriva intereselor României”, a afirmat Victor Negrescu.

Social-democratul consideră că disputele politice interne nu ar trebui transferate la Bruxelles atunci când există riscul afectării accesării fondurilor europene.

„Nu este normal ca la Bruxelles să se exporte o discuție politică internă și să se pună în pericol un interes clar al românilor de a atrage bani europeni”, a spus Negrescu.

PSD cere un pact între partide

Victor Negrescu susține că PSD dorește un acord politic prin care toate partidele să se angajeze să nu inițieze demersuri europene care ar putea afecta interesele financiare, economice sau strategice ale României.

„Facem apel totuși la un consens politic, la un pact, în așa fel încât astfel de inițiative, demersuri să nu mai fie realizate pe viitor”, a declarat prim-vicepreședintele PSD.

Negrescu a precizat că eurodeputații social-democrați au început discuții cu reprezentanți ai Parlamentului European și ai Comisiei Europene pentru a susține accesarea tuturor fondurilor disponibile pentru România de la nivel european.

„Ne luptăm ca România să primească 40 de miliarde de euro”

În declarația sa, Victor Negrescu a susținut și că PSD urmărește obținerea unei alocări cât mai consistente pentru România în viitorul buget multianual al Uniunii Europene.

„Noi ne luptăm ca România să primească 40 de miliarde de euro în viitorul exercițiu financiar multianual și eu sper ca negociatorul-șef să obțină cel puțin această sumă”, a afirmat acesta.

Negrescu a mai spus că grupul social-democrat din Parlamentul European este singurul care a ieșit public în apărarea interesului României privind accesarea fondurilor europene.

„Ne-am angajat împreună ca familia noastră politică europeană să sprijine interesul României de a accesa toți banii europeni”, a mai declarat Victor Negrescu.