Un tânăr de 27 de ani a murit, duminică, după ce a căzut de pe o motocicletă de motocross, în timp ce cobora o pantă abruptă într-o pădure din județul Bihor.
Potrivit polițiștilor bihoreni, tânărul motociclist a pierdut controlul asupra direcției, iar motocicleta s-a izbit de un copac. Acesta a fost aruncat de pe vehicul și a suferit numeroase leziuni.
Accidentul a avut loc în zona localității Pădurea Neagră.
Poliţia Bihor a informat că, la data de 30 august, la ora 17.18, poliţiştii Compartimentului Rutier Aleşd au fost sesizaţi, în urma unui apel primit prin Serviciul unic de urgenţă 112, că într-o pădure din zona localităţii Pădurea Neagră, judeţul Bihor, o persoană ar fi căzut de pe o motocicletă.
„Din primele investigaţii efectuate de poliţişti la faţa locului, s-a constatat că un bărbat de 27 de ani, din localitatea Spinuş, judeţul Bihor, în timp ce se deplasa cu o motocicletă de tip motocross, într-o pădure din zona localităţii Pădurea Neagră, în condiţii ce urmează a fi stabilite din cercetări, în timp ce cobora o pantă abruptă, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei şi ar fi intrat în coliziune cu un arbore”, precizează sursa citată.
În urma evenimentului, motociclistul a suferit multiple leziuni, iar, din nefericire, a fost declarat decesul acestuia, la faţa locului.
Cauza exactă a decesului urmează să fie stabilită după efectuarea necropsiei.
Poliţiştii Compartimentului Rutier Aleşd continuă cercetările, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Aleşd.
Sursa foto: Envato (caracter ilustrativ) / INFO TRAFIC BIHOR