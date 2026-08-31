Invitat la emisiunea Ai Aflat cu Ionuț Cristache, Ion Cristoiu a susținut că în cazul șefului SPP, generalul Lucian Pahonțu, există o campanie mediatică care nu are fundamente jurnalistice reale. Publicistul a explicat cum ar fi fabricate astfel de scandaluri publice cu ajutorul unor publicații, al ONG-urilor și al politicienilor. El a acuzat că există un tipar care este urmărit când apar astfel de scandaluri, în timp ce Ionuț Cristache spune că „propagandiștii” lui Nicușor Dan s-ar fi întors impotriva lui și acum e o țintă. Umărește emisiunea integral aici
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„Au un patent de imbecilitate profesională tipică. S-au luat câțiva nemulțumiți, da? Că e un patent, ca și la Pahonțu, se montează, nu se face nicio investigație, nici data trecută, nici aici, ca dovadă că nici măcar n-au spus unde era în dispozitiv Pahonțu, că am înțeles că trupele de securitate, la ordinul lui Vlad, nici nu s-au implicat, acolo a fost armata i, ”, a afirmat Ion Cristoiu la „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”.
Mecanismul de amplificare ar implica liste de persoane publice și organizații neguvernamentale
Publicistul a descris pașii prin care un asemenea subiect ajunge să domine spațiul public. După apariția materialului inițial
, ar fi activată o listă de comentatori de serviciu, urmată de reacțiile unor ONG-uri și de presiunea pusă direct pe clasa politică prin solicitări repetate de puncte de vedere.
„Am dat patentul, da? E o listă, da? Prima s-a executat Șercan. Cei de pe listă sunt aceiași și n-au nicio legătură cu subiectul, adică să zici, băi, specialist în baricade, a fost la baricadă, acolo. Bun. După asta vin ONG-urile. Din cele 120.000 de ONG-uri, atâtea avem, imediat se găsesc patru-cinci din alea care sunt de acord. După asta vin telefoane la politicieni. […] Și sună: Alo, Popescu, Bibilică, cum comentați? Bun. Și se creează (n.r. amplificarea subiectului)”, a susținut Ion Cristoiu la „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”.
Nicușor Dan a desființat articolul Recorder în care generalul Lucian Pahonțu era acuzat că a tras în oameni la Revoluție
Președintele Nicușor Dan
a respins, joi, acuzațiile și insinuările prezentate în investigația publicată de Recorder despre Lucian Pahonțu. Șeful statului a afirmat că Pahonțu nu se află printre persoanele care au participat la reprimarea manifestanților în timpul Revoluției din 1989 și a criticat titlul materialului jurnalistic, pe care l-a considerat „nejustificat de conținut”. Întrebat dacă informațiile ar justifica o eventuală demitere a șefului SPP, Nicușor Dan a replicat: „Am văzut un titlu care m-a îngrijorat. Apoi am deschis articolul și am văzut că titlul nu este justificat de conținut”.