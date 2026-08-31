Traficanții prinși cu peste 70 de milioane de țigarete ascunse între lăzi cu ceapă lăsați sub control judiciar de Tribunalul București

Traficanții care au fost depistați în weekend cu peste 70 de milioane de țigarete ascunse între lăzi cu ceapă și fructe de procurorii parchetului general au fost lăsați în libertate, sub control judiciar, de Tribunalul București, care a respins propunerea anchetatorilor de arestare preventivă pentru 30 de zile a acestora.

Decizia de luni nu este definitivă și poate fi contestată de procurori dar și de cei șase inculpați, caz în care dosarul va ajunge la Curtea de Apel București.

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„În temeiul art. 226 alin. 1 din Codul de procedură penală respinge propunerea formulată de Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul de urmărire penală nr. 35/172/P/2026, ca nefondată.

În temeiul art. 227 alin. 2 raportat la art. 202 alin. 1, 3 și 4 lit. b și la art. 215′ alin. 1 din Codul de procedură penală dispune luarea măsurii preventive a controlului judiciar față de inculpații:

LESNIC Ion persoană cu dublă cetățenie – moldovenească și română,

CASAP Ion persoană cu dublă cetățenie – moldovenească și română.

BEJENARU Vasile (persoană cu dublă cetățenie- moldovenească și română,

TRUICĂ Samuel,

BADIU Vladimir (persoană cu dublă cetățenie – moldovenească și română,

și TEBERNEAC Filarct cetățean moldovean, pe o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 31.08.2026 până la data de 29.10.2026, inclusiv.

În baza art. 215 din Codul de procedură penală, pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpații LESNIC Ion, CASAP Ion, BEJENARU Vasile, TRUICĂ Samuel, BADIU Vladimir și TEBERNEAC Filaret trebuie să respecte următoarele obligații:

a) să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanța de judecată ori de câte ori sunt chemați;

b) să informeze de îndată organul judiciar în fața căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinței;

c) să se prezinte la Secția de Poliție în circumscripția căreia domiciliază efectiv fiecare inculpat, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliție sau ori de câte ori este chemat;

d) să nu părăsească teritoriul României decât cu încuviințarea prealabilă a organului judiciar; să nu se aproprie de ceilalți coinculpați și martorii din dosarul de urmărire penală nr. 35/172/P/2026 al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casație și Justiție și să nu comunice cu aceasta direct sau indirect, pe nicio calc;

e) să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere.

în baza art. 215 alin. 3 din Codul de procedură penală atrage atenția inculpaților că, în caz de încălcare cu rca-crcdință a obligațiilor care le revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.

Supravegherea respectării de către fiecare inculpat a obligațiilor care îi revin pe durata controlului judiciar va fi realizată de Secția dc Poliție în circumscripția căreia domiciliază efectiv fiecare inculpat.

Măsurile se comunică în conformitate cu art. 215 alin. 5 din Codul de procedură penală.

Dispune punerea în libertate a inculpaților reținuți LESNIC Ion, CASAP Ion, BEJENARU Vasile, TRUICÂ Samuel, BADIU Vladimir și TEBERNEAC Filaret, dacă nu sunt privați de libertate în alte cauze.

în baza art. 275 alin. 3 din Codul de procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. În temeiul art. 275 alin. 6 din Codul de procedură penală onorariul cuvenit fiecărui apărător din oficiu rămâne în sarcina statului.

Cu drept de contestație în termen de 48 de ore de la pronunțare. Pronunțată în camera de consiliu, astăzi, 31.08.2026, ora 15:00”, se arată în minuta deciziei instanței.

Anchetatorii PICCJ au interceptat weekend un trafic masiv de țigarete ce urmau să fie introduse clandestin în țară prin prisma unor transporturi de legume fructe, informează pentru Gândul surse judiciare.

Potrivit acestora peste 70 de milioane de țigări ar fi fost deja confiscate iar șase persoane ar fi fost deja reținute, conform surselor chestionate.

Țigări de 62 de milioane de lei

Acestea arată că gruparea ar fi fost formată din cetățeni români dar și moldoveni și ar fi activat încă din anul 2025.

Sursele noastre explică faptul că sâmbătă seara ar fi fost interceptat transportul în zona Giurgiu.

Acestea explică faptul că În urma în compartimentul de marfă al autocamionului, a fost descoperită o cantitate importantă de țigarete, disimulată într-o partidă de marfă constând în ceapă.

S-ar fi găsit astfel peste 70 de milioane de țigări, valoarea lor estimată de piață fiind de aproape 12 milioane de euro, respectiv peste 60 de milioane de lei.

Update – Comunicatul oficial al PICCJ

O grupare de criminalitate organizată formată din cetățeni români și moldoveni a fost destructurată prin acțiunile desfășurate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în zilele de 29 – 31 august 2026.

Rețeaua activa pe teritoriul României începând cu anul 2025, perioadă în care membrii acesteia au introdus și valorificat pe teritoriul național aproximativ 70.000.000 de țigarete.

Modul de operare consta în utilizarea de autocamioane cu temperatura controlată și mărfuri de acoperire constând în legume și fructe. Spre exemplu, în cursul zilei de 29.08.2026, în jurul orelor 21:30, s-a procedat la oprirea în trafic a unui autoturism și a unui autocamion în vederea efectuării unor percheziții auto asupra mijloacelor de transport care intraseră în România prin zona municipiului Giurgiu.

În urma verificării, în compartimentul de marfă al autocamionului, a fost descoperită o cantitate importantă de țigarete, disimulată într-o partidă de marfă constând în ceapă.

Activitățile investigative în cauză au continuat pe 30.08.2026, când ofițerii de poliție judiciară din cadrul Poliției de Frontieră, sub coordonarea procurorului de caz, au pus în executare 22 mandate de percheziţie domiciliară și 26 de ordonanțe de percheziție auto pe raza judeţelor Teleorman, Neamț, Bacău, Vaslui, Botoșani, Iași, Giurgiu și a municipiului București.

Se cere arestarea

Ulterior, procurorul de caz a dispus reținerea a 6 inculpați și măsura controlului judiciar față de un alt inculpat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi deţinerea de către orice persoană sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit prezentului titlu, cu excepţia celor deţinute în antrepozitul fiscal, fără a fi marcate sau marcate corespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 ţigarete.

Prejudiciul total cauzat bugetului de stat este estimat la aproximativ 62.592.943 lei (11.941. 826 euro).

În cursul zilei de astăzi, cei 6 inculpați reținuți vor fi prezentați instanței cu propunerea de arestare preventivă.

Consecutiv activităților procedurale menționate, au fost indisponibilizate 6.337.197 de țigarete, referitor la care există suspiciunea că ar proveni atât din contrafacere, cât și din spațiul extra-comunitar, precum și alte mijloace materiale de probă.

De asemenea, 9 autovehicule au fost indisponibilizate în vederea instituirii de măsuri asigurătorii. Totodată, pe parcursul documentării activităților ilicite au fost indisponibilizate alte 7.199.780 de țigarete.

Menționăm că activitățile din această cauză au beneficiat de sprijinul EUROPOL.