Prima pagină » Știri politice » Alexandru Nazare avertizează că problema deficitului nu este rezolvată, deși acesta a coborât la 2,34% din PIB. România rămâne sub presiunea agenției de rating S&P

Alexandru Nazare avertizează că problema deficitului nu este rezolvată, deși acesta a coborât la 2,34% din PIB. România rămâne sub presiunea agenției de rating S&P

Alexandru Nazare avertizează că problema deficitului nu este rezolvată, deși acesta a coborât la 2,34% din PIB. România rămâne sub presiunea agenției de rating S&P
ANAF a luat la puricat averile nejustificate. Ministrul Nazare salută succesul campaniei
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Alexandru Nazare a tras un semnal de alarmă și a transmis că nu este cazul ca România să se culce pe o ureche. Chiar dacă deficitul bugetar a scăzut de la 3,99% anul trecut la 2,34% din PIB în acest an, ministrul interimar al Finanțelor afirmă că problema deficitului nu este încă rezolvată.

Alexandru Nazare avertizează că deficitul e cu 37% mai mic decât în primele 7 luni din 2025

Alexandru Nazare a relatat, într-o postare pe Facebook, că execuția bugetară pe primele șapte luni ale anului reprezintă doar menținerea direcției de reducere a deficitului. În termeni nominali, deficitul este cu 28,36 miliarde de lei, respectiv cu aproximativ 37%, mai mic decât în 2025. Ministrul interimar a subliniat că veniturile bugetare au crescut cu 11,2%, în timp ce cheltuielile totale au avansat cu 2,9%. Totodată, cheltuielile de personal sunt cu 4,06 miliarde de lei mai mici, iar investițiile au ajuns la 76,51 miliarde de lei, adică cu aproximativ 15 miliarde de lei peste nivelul înregistrat anul trecut în aceeași perioadă.

„Deficitul bugetar la 7 luni coboară la 2,34% din PIB – cu 28,36 miliarde de lei mai puțin decât anul trecut.
Execuția bugetară pe primele 7 luni confirmă menținerea direcției de reducere a deficitului: de la 3,99% din PIB în aceeași perioadă din 2025 la 2,34% în acest an. În termeni nominali, deficitul este cu 37% mai mic.
Important este și cum facem această ajustare. Veniturile au crescut cu 11,2%, în timp ce cheltuielile totale au avansat cu 2,9%. Cheltuielile de personal sunt cu 4,06 miliarde de lei mai mici, iar investițiile au ajuns la 76,51 miliarde de lei, cu aproape 15 miliarde peste nivelul de anul trecut”, a scris Alexandru Nazare pe pagina lui de Facebook.

Peste 70% din companii sunt susținute din fonduri europene și PNRR

Ministrul interimar al Finanțelor a discutat și despre banii din PNRR. Acesta a precizat că peste 70% din investiții sunt susținute din fondurile europene și bani din PNRR. În paralel, au continuat rambursările de TVA către companii, valoarea acestora depășind 20 de miliarde de lei în prima jumătate a anului.

„Peste 71% din investiții sunt susținute din fonduri europene și PNRR. Am continuat, în același timp, rambursările de TVA către companii: peste 20,4 miliarde de lei în primele șapte luni. Reducerea deficitului nu trebuie făcută blocând investițiile sau afectând lichiditatea companiilor”, a relatat Alexandru Nazare.

Sondaj Gândul

Cine crezi că este vinovat de pierderea celor 770 de milioane de euro din PNRR?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Alexandru Nazare spune că problema deficitului nu e rezolvată

Ministrul interimar al Finanțelor a atras atenția că evoluția pozitivă a deficitului bugetar nu înseamnă neapărat că este o problemă rezolvată. Acesta a subliniat că România trebuie să-și mențină traiectoria de reducere a deficitului pana la finalul acestui an.

„Aceste rezultate arată că disciplina bugetară și investițiile nu sunt obiective incompatibile. Dar aceasta nu înseamnă că problema deficitului este rezolvată.
Dobânzile au depășit deja 40 de miliarde de lei în șapte luni. Aceasta este una dintre facturile dezechilibrelor acumulate în ultimii ani și unul dintre motivele pentru care trebuie să continuăm corecția. Cu cât deficitul și necesarul de finanțare se reduc, cu atât putem reduce în timp presiunea asupra costurilor de finanțare”, a explicat Alexandru Nazare.

„Ceea ce vedem la momentul actual este o schimbare clară de direcție în managementul banilor publici”

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Pe 1 septembrie începe noua sesiune parlamentară. Se aleg noii lideri de grup, vicepreşedinţii, secretarii şi chestorii
17:17
Pe 1 septembrie începe noua sesiune parlamentară. Se aleg noii lideri de grup, vicepreşedinţii, secretarii şi chestorii
ULTIMA ORĂ Clotilde Armand, condamnată la un an de închisoare în dosarul în care s-a numit singură manager de proiect. Sentința nu este definitivă
17:14
Clotilde Armand, condamnată la un an de închisoare în dosarul în care s-a numit singură manager de proiect. Sentința nu este definitivă
FLASH NEWS Bolojan anunță că România mai pierde 100 de milioane de euro din PNRR. Premierul demis susține că Guvernul nu poartă nicio responsabilitate
17:14
Bolojan anunță că România mai pierde 100 de milioane de euro din PNRR. Premierul demis susține că Guvernul nu poartă nicio responsabilitate
EXCLUSIV Ion Cristoiu dinamitează “operațiunea Pahonțu”. Cum s-a creat scandalul care trebuia să lovească în președintele Nicușor Dan
16:59
Ion Cristoiu dinamitează “operațiunea Pahonțu”. Cum s-a creat scandalul care trebuia să lovească în președintele Nicușor Dan
REACȚIE Victor Negrescu acuză PNL și USR că pun în pericol banii europeni destinați României: Există o limită, interesul României
16:45
Victor Negrescu acuză PNL și USR că pun în pericol banii europeni destinați României: Există o limită, interesul României
DIPLOMAȚIE Nicuşor Dan îl primeşte la Cotroceni pe fostul Cancelar al Germaniei, Angela Merkel
16:42
Nicuşor Dan îl primeşte la Cotroceni pe fostul Cancelar al Germaniei, Angela Merkel
Mediafax
Pierdere URIAȘĂ pentru România din PNRR. 100 de milioane de euro din jalonul de decarbonizare
Digi24
Imagini virale: lider spiritual indian, în cabină de sticlă cu aer condiționat și picioarele afară pentru a fi sărutate
Cancan.ro
Ea este Elena, tânăra care a murit înecată în Marea Neagră. Și iubitul ei s-a stins în același mod
Prosport.ro
Imaginile care au făcut furori pe internet! Fosta soție a starului, în bikini
Adevarul
Cât mai îndurăm criza? Un economist de la UBB Cluj spune cât mai avem de îndurat
Mediafax
Așa arată MADURO după capturarea de către SUA!
Click
Un român de 24 de ani și-a cumpărat un apartament cu credit și l-a renovat singur de la zero: „De şapte luni lucrez la casa mea”
Digi24
O muscă din Arctica a ajuns în Antarctica. Oamenii de ştiinţă avertizează: poate provoca „o destabilizare ecosistemică a mediului”
Cancan.ro
Calcul complet. Ce pensie primești în România, dacă ai lucrat part-time (4 ore pe zi)?
Ce se întâmplă doctore
Apariție rară a Cristinei Rus, după retragerea din showbiz! Cum arată acum fosta jumătate Blondy, la 43 de ani?
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cum s-a circulat în prima zi pe noua secțiune din A7 de pe AUTOSTRADA MOLDOVEI? VIDEO
Descopera.ro
O galaxie fără stele i-a lăsat fără cuvinte pe astronomi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Prietenul tău Vasile îmi face avansuri!
Descopera.ro
Ce nu este deontologic să se întâmple atunci când mergi la psiholog? Unde se termină terapia și începe abuzul
CULTURĂ Festivalul de Teatru Caracal 2026 – ediția a XVI-a, dedicată lui Gigi Căciuleanu, omul dans
18:23
Festivalul de Teatru Caracal 2026 – ediția a XVI-a, dedicată lui Gigi Căciuleanu, omul dans
CONTROVERSĂ De ce este acuzată Clotilde Armand. Paradoxal, dosarul în care a fost condamnată la un an de închisoare are la bază un proiect de promovare a unor măsuri anticorupție
18:23
De ce este acuzată Clotilde Armand. Paradoxal, dosarul în care a fost condamnată la un an de închisoare are la bază un proiect de promovare a unor măsuri anticorupție
ECONOMIE Bolojan anunță că centrala de la Iernut va intra în probe în această iarnă, după un deceniu de blocaje. Când ar urma să producă energie
18:22
Bolojan anunță că centrala de la Iernut va intra în probe în această iarnă, după un deceniu de blocaje. Când ar urma să producă energie
ULTIMA ORĂ Incident naval în Tulcea. Un cargo sub pavilion panamez a fost la un pas să se lovească de faleză. A izbit mai multe pontoane și ambarcațiuni. Totul sub privirile speriate ale oamenilor care au surprins momentul impactului
18:15
Incident naval în Tulcea. Un cargo sub pavilion panamez a fost la un pas să se lovească de faleză. A izbit mai multe pontoane și ambarcațiuni. Totul sub privirile speriate ale oamenilor care au surprins momentul impactului
RĂZBOI Trump spune despre liderii Iranului că „sunt oameni duri și inteligenți, dar foarte răi” și susține că războiul se va încheia cu victoria Americii
18:13
Trump spune despre liderii Iranului că „sunt oameni duri și inteligenți, dar foarte răi” și susține că războiul se va încheia cu victoria Americii
VIDEO Obuz transportat cu scuterul într-o comună din Satu Mare. Viceprimarul l-a cărat în mână până la Poliție
18:08
Obuz transportat cu scuterul într-o comună din Satu Mare. Viceprimarul l-a cărat în mână până la Poliție

Cele mai noi

Trimite acest link pe