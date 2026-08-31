Alexandru Nazare a tras un semnal de alarmă și a transmis că nu este cazul ca România să se culce pe o ureche. Chiar dacă deficitul bugetar a scăzut de la 3,99% anul trecut la 2,34% din PIB în acest an, ministrul interimar al Finanțelor afirmă că problema deficitului nu este încă rezolvată.

Alexandru Nazare avertizează că deficitul e cu 37% mai mic decât în primele 7 luni din 2025

Alexandru Nazare a relatat, într-o postare pe Facebook, că execuția bugetară pe primele șapte luni ale anului reprezintă doar menținerea direcției de reducere a deficitului. În termeni nominali, deficitul este cu 28,36 miliarde de lei, respectiv cu aproximativ 37%, mai mic decât în 2025. Ministrul interimar a subliniat că veniturile bugetare au crescut cu 11,2%, în timp ce cheltuielile totale au avansat cu 2,9%. Totodată, cheltuielile de personal sunt cu 4,06 miliarde de lei mai mici, iar investițiile au ajuns la 76,51 miliarde de lei, adică cu aproximativ 15 miliarde de lei peste nivelul înregistrat anul trecut în aceeași perioadă.

„Deficitul bugetar la 7 luni coboară la 2,34% din PIB – cu 28,36 miliarde de lei mai puțin decât anul trecut.

Execuția bugetară pe primele 7 luni confirmă menținerea direcției de reducere a deficitului: de la 3,99% din PIB în aceeași perioadă din 2025 la 2,34% în acest an. În termeni nominali, deficitul este cu 37% mai mic.

Important este și cum facem această ajustare. Veniturile au crescut cu 11,2%, în timp ce cheltuielile totale au avansat cu 2,9%. Cheltuielile de personal sunt cu 4,06 miliarde de lei mai mici, iar investițiile au ajuns la 76,51 miliarde de lei, cu aproape 15 miliarde peste nivelul de anul trecut”, a scris Alexandru Nazare pe pagina lui de Facebook.

Peste 70% din companii sunt susținute din fonduri europene și PNRR

Ministrul interimar al Finanțelor a discutat și despre banii din PNRR. Acesta a precizat că peste 70% din investiții sunt susținute din fondurile europene și bani din PNRR. În paralel, au continuat rambursările de TVA către companii, valoarea acestora depășind 20 de miliarde de lei în prima jumătate a anului.

„Peste 71% din investiții sunt susținute din fonduri europene și PNRR. Am continuat, în același timp, rambursările de TVA către companii: peste 20,4 miliarde de lei în primele șapte luni. Reducerea deficitului nu trebuie făcută blocând investițiile sau afectând lichiditatea companiilor”, a relatat Alexandru Nazare. Sondaj Gândul Cine crezi că este vinovat de pierderea celor 770 de milioane de euro din PNRR? Guvernul Ilie Bolojan (PNL, USR, UDMR)

PSD

Cristian Ghinea („Părintele” PNRR)

Comisia Europeană Vezi rezultate Loading ... Loading ... Alexandru Nazare spune că problema deficitului nu e rezolvată Ministrul interimar al Finanțelor a atras atenția că evoluția pozitivă a deficitului bugetar nu înseamnă neapărat că este o problemă rezolvată. Acesta a subliniat că România trebuie să-și mențină traiectoria de reducere a deficitului pana la finalul acestui an.

„Aceste rezultate arată că disciplina bugetară și investițiile nu sunt obiective incompatibile. Dar aceasta nu înseamnă că problema deficitului este rezolvată.

Dobânzile au depășit deja 40 de miliarde de lei în șapte luni. Aceasta este una dintre facturile dezechilibrelor acumulate în ultimii ani și unul dintre motivele pentru care trebuie să continuăm corecția. Cu cât deficitul și necesarul de finanțare se reduc, cu atât putem reduce în timp presiunea asupra costurilor de finanțare”, a explicat Alexandru Nazare. „Ceea ce vedem la momentul actual este o schimbare clară de direcție în managementul banilor publici”