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Nicușor Dan participă, alături de Recep Erdogan, la ceremonia pentru intrarea în serviciu a corvetei „Contraamiral August Roman”

Olga Borșcevschi
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Preşedintele României, Nicuşor Dan, participă împreună cu Preşedintele Republicii Turcia, Recep Tayyip Erdogan, sâmbătă, la Istanbul, la ceremonia de acordare a pavilionului navei din clasa HISAR „Contraamiral August Roman”.

Nicuşor Dan este însoţit la Istanbul de către Cătălin Predoiu, Marius Lazurcă şi Radu Miruţă. Ceremonia a început cu intonarea imnurilor.

Preşedintele Nicuşor Dan: „Parteneriatul între Turcia şi România este un parteneriat solid”

„E un moment important în evoluţia şi modernizarea Forţelor Navale Române (…) Parteneriatul între Turcia şi România este un parteneriat solid. Trăim în plan internaţional momente tensionate, în care securitatea devine extrem de importantă şi vă mulţumesc pentru parteneriatul solid pe care-l avem pe partea de securitate”, a spus Nicuşor Dan.

Şeful statului va avea şi o întrevedere cu preşedintele Recep Tayyip Erdoğan, pentru a discuta despre priorităţile Parteneriatului Strategic bilateral, securitatea regională şi pregătirea Summitului NATO de la Ankara din 7-8 iulie.

Potrivit unui comunicat de presă al Administrației Prezidențiale, ceremonialul de la Șantierul Naval Istanbul marchează intrarea navei în serviciul operativ al Forțelor Navale Române, urmând să fie parcurse ulterior etapele pentru dislocarea sa către țară.

„Noua corvetă produsă în Turcia va spori capacitatea României de supraveghere și reacție, consolidând securitatea colectivă în regiunea Mării Negre. Corveta este destinată luptei în toate mediile de acțiune navală – suprafață, antiaerian și antisubmarin – și poate executa misiuni de interzicere a acțiunilor inamice, protecția infrastructurii critice și a forțelor proprii, apărarea comunicațiilor maritime și altele”, se arată în comunicat.

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