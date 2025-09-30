Prima pagină » Actualitate » Nicușor Dan recunoaște că nu s-a găsit, momentan, un motiv oficial pentru anularea alegerilor, dar se caută: „Nu avem imaginea completă. Ne mai trebuie câteva luni”

Nicușor Dan recunoaște că nu s-a găsit, momentan, un motiv oficial pentru anularea alegerilor, dar se caută: „Nu avem imaginea completă. Ne mai trebuie câteva luni”

Ruxandra Radulescu
30 sept. 2025, 17:33, Actualitate
Nicușor Dan recunoaște că nu s-a găsit, momentan, un motiv oficial pentru anularea alegerilor, dar se caută:

Președintele Nicușor Dan a declarat, referitor la desecretizarea ședinței CSAT cu privire la anularea alegerilor din noiembrie 2024, că „nu are în momentul de față o imagine completă”. 

„În măsura în care există dorință, România poate să ajute aceste țări. Apoi s-a discutat despre rolul orașelor în UNE și echilibrul între state și orașe. Și eu ca primar sunt un suporter al orașelor în Uniunea.

Al doilea palier a fost cel economic. Am avut o discuție substanțială cu partenerii de afaceri din Timișoara. Am fost impresionat de diversitatea economiei locale și am schimbat opinii. Am vizitat două companii foarte interesante din zona de tehnologia una care folosește A.I. în zona medicală pentru a evalua în mod sistematic rezultatele proceselor imagistice și  scutește mult din activitate medicilor radiologi. E ceva ce statul român, când va avea mari campanii de screening, este un instrument de care va avea nevoie pentru a interpreta imaginile.

Am vizitat o companie de tehnologie romînească care produce chestiuni bazate pe recunoaștere de imagini și automatizarea recunoașterii de imagini, pentru mine ca și primar, am avut o preocupare pentru monitorizarea traficului.

Am vizitat sediul Societății Timișoara, un simbol al societății civile al Timișoarei. La nivel personal, Timișoara e un oraș în care am trăit trei luni în ’87, trimestrul trei lotul de matematică, multe amintiri, a fost o mare plăcere să-l revăd”

Desecretizarea ședinței CSAT și motivele anulării alegerilor

„Am citit tot dosarul. Față de noiembrie 2024, noi avem mai multe elemente de context. De context, dacă atunci pt societatea românească era ceva nou să vb de interferența rusă în procesul electoral, acum lucrul ăsta e recunoscut. Sunt diferite rapoarte ale unor țări europene, pt ei e o evidență că există un război hibrid al Rusiei, cu două obiective: 1 pentru o conducere prietenoasă, fie să amplifice temerile și să destabilizeze.
Mi-a plăcut raportul procurorului general. Pe componenta externă aveam o probă, milionul de la dnul. Peșchir. Aveam ancheta cu gruparea Potra. Nu aveam, până la ancheta Parchetului, o dovadă că Rusia a interferat în publicitatea din Europa.

Nu avem în momentul de față imaginea completă. Ne mai trebuie câteva luni”

Citește și

ACTUALITATE Bacteria UCIGAȘĂ de BEBELUȘI a fost descoperită în chiuveta din secția ATI a Spitalului Sf Maria din Iași
17:29
Bacteria UCIGAȘĂ de BEBELUȘI a fost descoperită în chiuveta din secția ATI a Spitalului Sf Maria din Iași
POLITICĂ Toată lumea trebuie să strângă cureaua, numai SRI și STS mai dau o gaură. Cele două servicii secrete primesc bani în plus la rectificare, de la Bolojan. Ce spun că vor face cu banii
17:29
Toată lumea trebuie să strângă cureaua, numai SRI și STS mai dau o gaură. Cele două servicii secrete primesc bani în plus la rectificare, de la Bolojan. Ce spun că vor face cu banii
ACTUALITATE Alertă alimentară în România. Loturi întregi de semințe de mac au fost retrase de pe piață după ce s-a descoperit că erau contaminate cu OPIU
17:12
Alertă alimentară în România. Loturi întregi de semințe de mac au fost retrase de pe piață după ce s-a descoperit că erau contaminate cu OPIU
METEO Haos din cauza ninsorilor pe Transfăgărășan. Avertisment pentru șoferi: „Se circulă în condiții de iarnă”
17:01
Haos din cauza ninsorilor pe Transfăgărășan. Avertisment pentru șoferi: „Se circulă în condiții de iarnă”
POLITICĂ Nicușor Dan, „solidar” cu măsurile de austeritate ale lui Bolojan. „Ajută” bugetul țării cu 17,5 milioane lei
16:53
Nicușor Dan, „solidar” cu măsurile de austeritate ale lui Bolojan. „Ajută” bugetul țării cu 17,5 milioane lei
Mediafax
Blestemul care s-a abătut asupra familiei Ceaușescu. Valentin a fost diagnosticat cu probleme medicale și nu are bani pentru tratament. El cere ajutorul statului român
Digi24
VIDEO Viral pe TikTok: O tânără nepaleză plecată la muncă se întoarce după 2 ani acasă. Cu ce și-a umplut bagajele
Cancan.ro
Un mire a murit fulgerător în toiul nunții sale! A căzut secerat în timp ce dansa cu mireasa lui, în fața invitaților îngroziți 😲
Prosport.ro
FOTO. Simona Halep, strălucitoare de ziua ei. Apariția cu care a tăiat respirația celor din jur
Adevarul
Noul plan al Chișinăului, mai ambițios ca oricând. Când ar putea să intre Moldova în UE și cum o poate ajuta România: „Totul e să nu intervină un război”
Mediafax
Procesul lui Călin Georgescu a fost amânat din cauza protestului magistraților
Click
Care e cel mai bun pate din comerț, după părerea lui Dragoș Pătraru: „Suntem prea grăbiți ca să ne uităm ce otrăvuri băgăm în noi”
Wowbiz
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Antena 3
O femeie s-a enervat pe noile reguli de la vestiarele din școli și s-a dezbrăcat până la bikini în ședința consiliului școlar
Digi24
VIDEO Incendiu de amploare la un hotel din Prahova închis de ISU: două tinere care lucrau în hotel au murit. Primele ipoteze privind ca
Cancan.ro
Marina, o artistă de circ de doar 27 de ani, a murit în timpul unui show. Tragedia a avut loc sub privirile îngrozite ale spectatorilor 😲
Ce se întâmplă doctore
Vedeta din România care a slăbit 20 de kilograme. Ce a pățit după ce s-a înfometat! Acum pozează provocator
observatornews.ro
O familie cu doi copii, ucisă de o dronă rusească în regiunea Sumî. Mama era însărcinată cu gemeni
StirileKanalD
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
KanalD
Ce înseamnă centura de castitate. Cum se fereau bărbații de infidelitatea partenerelor
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Veste bună pentru șoferi: În 2025, rovinieta nu mai trebuie achitată înaintea călătoriei. Regula stabilită de CNAIR
Descopera.ro
Mister rezolvat: Creierul ne controlează pe noi sau noi pe el?
Capital.ro
Șeful Antifraudă: Vinzi bunuri personale pe platforme online? Intri în atenţia ANAF! Ce sumă nu ai voie să depăşeşti
Evz.ro
Cu ce se ocupă Ioana, partenera lui Ilie Bolojan. Relația celor doi a început după divorțul premierului din 2013
A1
Unde a fost depus sicriul cu trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu și când va avea loc înmormântarea jurnalistei
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
De ce își îneca amarul Ioana Popescu în alcool și care a fost ultima ei dorință: „Spunea că se simte singură.”
RadioImpuls
Făcea asta chiar în fața copiilor! Alina Sorescu, noi declarații despre calvarul trăit în căsnicia cu Alexandru Ciucu: "Fetițele puneau repede mâna pe telefon, sunau bunicii". MĂRTURIA care șochează publicul
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Un studiu uluitor a găsit o legătură între furtunile solare și riscul de infarct miocardic
Noile politici ale Departamentului Apărării, prezentate de Pete Hegseth: „GATA cu birourile de diversitate. Este INACCEPTABIL să vezi generali grași”
EXTERNE Noile politici ale Departamentului Apărării, prezentate de Pete Hegseth: „GATA cu birourile de diversitate. Este INACCEPTABIL să vezi generali grași”
EXTERNE Ambasadorul Africii de Sud în Franţa a fost găsit MORT la Paris
Ambasadorul Africii de Sud în Franţa a fost găsit MORT la Paris
VIDEO Ziua Recoltei, tradițional-oltenească. A început culesul CURMALELOR de Dăbuleni. Un an bun și pentru kaki, kiwi, fistic sau banana nordului
Ziua Recoltei, tradițional-oltenească. A început culesul CURMALELOR de Dăbuleni. Un an bun și pentru kaki, kiwi, fistic sau banana nordului
EXCLUSIV „Miniștrii lavalieră” de la USR. Azi, Diana Buzoianu. Precum colegul ei de partid, Miruță, ministrul Mediului, nu pleacă nicăieri fără echipă de filmare. Inundații, proteste, acțiuni, toate trec mai întâi printr-o regie. Prioritate are imaginea și abia apoi rezolvarea problemelor reale
„Miniștrii lavalieră” de la USR. Azi, Diana Buzoianu. Precum colegul ei de partid, Miruță, ministrul Mediului, nu pleacă nicăieri fără echipă de filmare. Inundații, proteste, acțiuni, toate trec mai întâi printr-o regie. Prioritate are imaginea și abia apoi rezolvarea problemelor reale
AI AFLAT! Marius Lulea: „Am simțit interferența Serviciilor Secrete în mediul economic / Piață liberă în România este compromisă total”
Marius Lulea: „Am simțit interferența Serviciilor Secrete în mediul economic / Piață liberă în România este compromisă total”