Nicușor Dan recunoaște că nu s-a găsit, momentan, un motiv oficial pentru anularea alegerilor, dar se caută: „Nu avem imaginea completă. Ne mai trebuie câteva luni”

Președintele Nicușor Dan a declarat, referitor la desecretizarea ședinței CSAT cu privire la anularea alegerilor din noiembrie 2024, că „nu are în momentul de față o imagine completă”.

„În măsura în care există dorință, România poate să ajute aceste țări. Apoi s-a discutat despre rolul orașelor în UNE și echilibrul între state și orașe. Și eu ca primar sunt un suporter al orașelor în Uniunea.

Al doilea palier a fost cel economic. Am avut o discuție substanțială cu partenerii de afaceri din Timișoara. Am fost impresionat de diversitatea economiei locale și am schimbat opinii. Am vizitat două companii foarte interesante din zona de tehnologia una care folosește A.I. în zona medicală pentru a evalua în mod sistematic rezultatele proceselor imagistice și scutește mult din activitate medicilor radiologi. E ceva ce statul român, când va avea mari campanii de screening, este un instrument de care va avea nevoie pentru a interpreta imaginile.

Am vizitat o companie de tehnologie romînească care produce chestiuni bazate pe recunoaștere de imagini și automatizarea recunoașterii de imagini, pentru mine ca și primar, am avut o preocupare pentru monitorizarea traficului.

Am vizitat sediul Societății Timișoara, un simbol al societății civile al Timișoarei. La nivel personal, Timișoara e un oraș în care am trăit trei luni în ’87, trimestrul trei lotul de matematică, multe amintiri, a fost o mare plăcere să-l revăd”

Desecretizarea ședinței CSAT și motivele anulării alegerilor

„Am citit tot dosarul. Față de noiembrie 2024, noi avem mai multe elemente de context. De context, dacă atunci pt societatea românească era ceva nou să vb de interferența rusă în procesul electoral, acum lucrul ăsta e recunoscut. Sunt diferite rapoarte ale unor țări europene, pt ei e o evidență că există un război hibrid al Rusiei, cu două obiective: 1 pentru o conducere prietenoasă, fie să amplifice temerile și să destabilizeze.

Mi-a plăcut raportul procurorului general. Pe componenta externă aveam o probă, milionul de la dnul. Peșchir. Aveam ancheta cu gruparea Potra. Nu aveam, până la ancheta Parchetului, o dovadă că Rusia a interferat în publicitatea din Europa.

Nu avem în momentul de față imaginea completă. Ne mai trebuie câteva luni”