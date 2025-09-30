Ninsorile abundente din zona montană au pus în dificultate traficul pe DN7C – Transfăgărășan, unde se circulă în condiții de iarnă. Echipajele au intervenit pentru deszăpezirea carosabilului.

Zăpada s-a așternut pe drumul național DN7C – Transfăgărășan într-un strat consistent de peste 10 cm, astfel încât echipajele de deszăpezire Districtului Bâlea au ieșit pentru curățarea carosabilului.

Șoferii sunt avertizați să se echipeze cu cauciucuri de iarnă sau să evite circulația în zona alpină.

„Transfăgărășan 30 septembrie

Se circulă în condiții de iarnă pe Transfăgărășan!

Continuă intervenția colegilor noștri din cadrul Districtului Bâlea pentru deszăpezirea DN7C – Transfăgărășan.

În acest moment intervenim cu două utilaje dotate cu lamă și răspânditor de sare și suntem pregătiți să suplimentăm forțele dacă situația o va cere.

Deocamdată nu se pune problema închiderii circulației dar o să luăm în considerare și această posibilitate (cel puțin temporar) dacă se vor înrăutății condițiile meteo.

Vă rugăm să nu circulați în zona alpină dacă nu sunteți pregătiți să conduceți în condiții de iarnă!”, anunță experții Meteoplus.

FOTO: Facebook