O bancă celebră din Germania își suspendă serviciile, în perioada următoare. Clienții mai pot retrage bani până pe 9 octombrie!

Este vorba despre Sparda-Bank West, iar în perioada 9-13 octombrie 2025 această instituția bancară își suspendă o mare parte dintre servicii, inclusiv accesul la conturi, bancomate, internet banking și asistență telefonică.

Sparda-Bank West este una dintre marile instituții financiare din Germania, iar măsura este legată de o amplă modernizare tehnologică.

Cardurile de debit (BankCard) vor funcționa doar parțial, motiv pentru care instituția recomandă retragerea numerarului în avans. De asemenea, pe 10 octombrie, toate sucursalele Sparda-Bank West vor fi închise, inclusiv zonele de autoservire.

Pe durata întreruperii activității, nici măcar serviciile telefonice nu vor fi disponibile. Sparda-Bank West va trece la un nou furnizor de servicii IT, ceea ce presupune integrarea completă într-un sistem informatic modernizat, precizează capital.ro.

„În perioada 9-13 octombrie 2025, vom trece la o nouă bază tehnică. În urma acestei schimbări, veți beneficia de un nou serviciu de online banking, o nouă aplicație bancară, precum și aplicația SpardaSecureGo+ pentru aprobarea tranzacțiilor. Odată cu trecerea la noul nostru furnizor de servicii IT, Atruvia AG, ne pregătim serviciile bancare pentru viitor – confortabile, sigure și moderne. În timpul tranziției, vor exista restricții în operațiunile bancare”, au transmis reprezentanții băncii germane.

Sursă FOTO: Shutterstock – caracter ilustrativ