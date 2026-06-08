Opt electrocasnice pe care ar trebui să le scoți întotdeauna din priză atunci când nu le folosești.

Deși nu ne gândim întotdeauna la acest aspect, este foarte eficient să scoatem din priză câteva dispozitive importante care consumă energie chiar și atunci când nu sunt utilizate. Totodată, unele aparate pot fi periculoase dacă rămân conectate și nesupravegheate. De asemenea, deconectarea unor aparate electronice și electrocasnice importante le poate proteja împotriva supratensiunilor electrice, care le pot reduce durata de viață, scrie Real Simple.

Radiatoarele electrice portabile

Radiatoarele electrice portabile se află în fruntea listei aparatelor care trebuie scoase din priză atunci când nu sunt folosite.

În ceea ce privește consumul de energie, radiatoarele care au temporizatoare digitale inteligente sau senzori de temperatură consumă energie chiar și atunci când nu încălzesc efectiv, atât timp cât rămân conectate la priză.

Aceste aparate consumă multă energie în timpul funcționării. Utilizarea lor printr-un prelungitor sau o priză multiplă crește riscul de incendiu și este de evitat. Ele pot depăși puterea recomandată pentru acel dispozitiv, ceea ce poate provoca topirea sau scurtcircuitarea acestuia.

Uscătoarele de păr și aparatele de coafat

În general, uscătoarele de păr, ondulatoarele și plăcile de îndreptat părul nu consumă energie atunci când sunt oprite și nu sunt utilizate. Totuși, din cauza elementelor de încălzire și a faptului că sunt folosite frecvent într-un mediu umed, este recomandat să fie scoase din priză după utilizare pentru a reduce riscul de incendii sau electrocutare.

Televizoarele

Televizoarele trebuie să consume o anumită cantitate de energie pentru a putea porni instantaneu atunci când apeși un buton pe telecomandă. Însă cantitatea de energie consumată în modul de așteptare diferă de la un model la altul. Uunele folosesc doar 2 wați, iar altele până la 54 de wați.

Suporturile electrice pentru încălzirea prosoapelor

Confortul unui prosop cald este plăcut, însă elementul de încălzire poate consuma până la 140 de wați dacă aparatul rămâne conectat la priză. Unele modele nici măcar nu au buton de pornire/oprire. Fiind un produs care generează căldură, prezintă și un potențial risc de incendiu.

Consolele de jocuri și decodoarele TV

Decodoarele TV se numără printre cei mai mari „vampiri energetici”. Consolele de jocuri consumă energie și atunci când sunt în modul de repaus. Dacă ai un televizor inteligent (Smart TV), este posibil să nu mai ai nevoie de decodor și să poți accesa serviciile de streaming direct de pe televizor.

Echipamentele pentru biroul de acasă

Imprimanta de acasă lăsată în modul standby pentru acele ocazionale documente de tipărit consumă mai multă energie decât este necesar. Este recomandat să o scoți din priză până când ai nevoie de ea.

Electrocasnicele de bucătărie cu temporizatoare și ceasuri

Fie că este vorba despre o cafetieră programabilă care îți pregătește cafeaua la ora stabilită sau despre cuptorul cu microunde care afișează ora, orice aparat de bucătărie cu afișaj digital consumă energie chiar și atunci când nu îl folosești. Dacă nu utilizezi aceste funcții, merită să îl deconectezi de la priză.

Calculatoarele

Punerea calculatorului în modul de repaus ajută la reducerea consumului de energie. Însă laptopurile și calculatoarele desktop continuă să consume energie atunci când sunt conectate la priză și pornite. Deși nu este întotdeauna necesar să le scoți complet din priză, oprirea lor pe timpul nopții sau atunci când pleci pentru o perioadă mai lungă poate reduce consumul de energie.

Un calculator desktop poate consuma între 1 și 49 de wați chiar și atunci când este inactiv pe parcursul a 24 de ore. Acest lucru se traduce prin costuri suplimentare.

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