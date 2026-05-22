3 electrocasnice pe care nu trebuie să le alimentezi la prelungitor. Pericolul este uriaș

Multe persoane își pun încrederea în prelungitoarele din casă, care ajută la alimentarea a numeroase dispozitive electronice și aparate electrocasnice, scrie Daily Express.

Totuși, trebuie să aveți grijă pentru a nu suprasolicita prelungitorul.

Potrivit Hereford and Worcester Fire and Rescue Service din Marea Britanie, 7.000 de incendii au fost cauzate de elementele electrice defecte sau suprasolicitate, într-un singur an.

Iată cele 3 electrocasnice pe care nu trebuie să le folosești cu un prelungitor, ci direct la priza din perete.

Primul este fierbătorul, care are undeva la 3.000 de wați. Al doilea este caloriferul electric, care poate depăși 3.000W. Ultimul, dar nu cel din urmă, este banalul prăjitor de pâine, care are o putere de 800-1.500 wați.

Când asemenea aparate sunt introduse în prelungitor, acesta se supraîncălzește și riscul unui incendiu este iminent.

„Te expui riscului!”

Astfel, fierbătoarele, prăjitoarele de pâine și caloriferele electrice NU trebuie alimentate, sub nicio formă, la prelungitor, oricât de scump ar fi acesta.

„Oamenii nu realizează, deseori, cât de mult curent consumă aceste aparate și – odată ce ai introdus unul sau mai multe în prelungitor – te expui riscului”, spune Oliver Nichols, de la The LED Specialists.

„Dacă prelungitorul nu are marcajele de siguranță corespunzătoare, nu există nicio garanție că se va întrerupe înainte de a se supraîncălzi. Atunci treceți de la un inconvenient la un pericol real de incendiu.”, mai avertizează acesta.

Dacă folosiți prelungitoare în toată casa, cea mai sigură soluție pe termen lung este să solicitați instalarea unor prize suplimentare de către un electrician.

Între timp, asigurați-vă că toate aparatele de mare putere sunt conectate direct la priză.

