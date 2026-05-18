5 electrocasnice pe care să le scoți din priză pentru a economisi la factura de electricitate

Galerie Foto 3
Electrocasnicul care îți „umflă" factura la curent cu 30 lei
Cu toții căutăm modalități de a economisi. Una dintre cele mai simple metode de reducere a cheltuielilor este chiar la îndemână: electrocasnicele din bucătărie care consumă energie în mod silențios pe tot parcursul zilei, chiar și atunci când sunt oprite, scrie Simply Recipes.

Michael Strickland, broker de energie și expert în electricitate comercială, spune că există cinci aparate principale care, dacă sunt scoase din priză după utilizare, te pot ajuta să economisești o sumă considerabilă de bani.

„Vampirii energetici” din bucătăria ta

Aceste valori sunt aproximative și pot varia în funcție de brand, dar rămân utile ca orientare.

Espressor / cafetieră

Aceste aparate uzuale consumă energie chiar și când sunt oprite. „Cafetierele consumă energie chiar și când nu sunt folosite. Consumul anual ajunge la aproximativ patru până la cinci kilowați/oră, ceea ce înseamnă cam 1 dolar economisit dacă le scoți din priză. Nu mult, dar sunt bani gratis”, spune Michael Strickland.

Prăjitor de pâine

Este un alt aparat care nu consumă foarte mult în mod constant, dar deconectarea lui ajută pe termen lung.

Slow cooker (aparat de gătit lent)

Aceste aparate nu sunt folosite zilnic, ceea ce le face „vampiri energetici” discreți, mai ales dacă au afișaje digitale. „Chiar și când nu le folosești, continuă să consume energie. Deși le folosești o dată sau de două ori pe săptămână, ele consumă electricitate 80% din timp fără motiv, explică Strickland. 

Oală sub presiune electrică (Instant Pot)

Aceste gadgeturi moderne consumă energie chiar și când sunt doar conectate la priză. „Dacă le folosești doar de câteva ori pe săptămână, scoaterea din priză poate economisi între 30 și 40 kWh anual.”

Cuptor cu microunde

Acesta este cel mai mare consumator dintre toate. „Ceasul cuptorului cu microunde este mereu pornit. Consumă energie 24/7, ceea ce înseamnă între 26 și 87 kWh, adică aproximativ 5–15 dolari pe an în energie irosită”, explică Strickland. Modelele mai noi sunt puțin mai eficiente, dar dacă ai un cuptor de peste 10 ani, probabil consumă mai mult decât te-ai aștepta.

Deși fiecare aparat în parte nu consumă foarte mult, atunci când sunt toate conectate permanent, costurile se adună. Dacă scoaterea fiecărui aparat din priză pare incomodă (mai ales în cazul cuptorului cu microunde), Michael Strickland recomandă o soluție mai simplă: o priză multiplă cu întrerupător, care poate fi oprită ușor când nu este folosită.

