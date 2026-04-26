Electrocasnicul care îți „umflă" factura la curent cu 30 lei, în fiecare lună. Din ce în ce mai mulți români îl au acasă
De când prețurile la energie au explodat, tot mai mulți români sunt atenți la consumul pe care îl au electrocasnicele din locuința lor. Puțini oameni știu, însă, că există un aparat care, deși pare inofensiv, îți „umflă” factura cu 30 de lei, în fiecare lună.

Iată despre ce aparat este vorba.

Consum aparent mic, dar constant

Uscătorul de rufe a devenit, în ultimii ani, un electrocasnic extrem de popular. Îl preferă în special cei care locuiesc în case fără spații generoase, fiind util mai ales în sezonul rece. Confortul oferit vine, însă, cu un preț. Și nu e deloc unul mic.

Un calcul simplu arată impactul pe care îl are uscătorul de rufe asupra facturii. Dacă este folosit de aproximativ 6 ori pe lună, iar consumul mediu pentru un ciclu este de circa 4,5 kWh, rezultă un consum lunar de 27 kWh. Iar la un tarif estimativ de 1,1 lei/kWh, asta înseamnă aproape 30 de lei pe lună la factura de electricitate doar pentru acest aparat.

Uscătoarele de rufe consumă mult curent deoarece folosesc rezistențe electrice sau pompe de căldură pentru a elimina umezeala din haine. Procesul presupune încălzirea aerului și menținerea unei temperaturi constante pe durata ciclului. Iar asta înseamnă un consum ridicat de energie.

În sezonul rece, când uscarea hainelor în aer liber nu este posibilă, utilizarea acestor aparate crește și mai mult costurile.

Pentru o factură cât mai redusă, specialiștii recomandă următoarele:

  • alegerea programelor eco;
  • stoarcerea eficientă a hainelor în mașina de spălat înainte de uscare;
  • întreținerea filtrelor pentru eficiență maximă.

Deși 30 de lei pe lună nu pare o sumă mare, pe termen lung se simte. Într-un an, numai uscătorul de rufe poate însemna încă 360 de lei la factura de energie electrică.

