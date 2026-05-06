Electrocasnicul din bucătărie care consumă într-un minut cât 220 de becuri aprinse simultan. Nu este nici frigiderul, nici cuptorul electric.

Ne aflăm într-o perioadă în care fiecare leu contează, astfel că este bine să știm de unde și cum putem economisi. Astfel, un mod bun de a reduce consumul de electricitate în propria locuință este să învățăm ce electrocasnice sunt cele mai mari consumatoare.

Fierbătorul electric este unul dintre cele mai utilizate electrocasnice din bucătărie, dar și unul dintre cele mai mari consumatoare de energie într-un timp foarte scurt. Deși poate nu pare, acest aparat poate consuma într-un singur minut cât zeci sau chiar sute de alte surse de iluminat.

Majoritatea fierbătoarelor moderne au o putere nominală de aproximativ 2.200 W. Dacă raportăm acest consum la un bec economic standard de tip LED, care utilizează în medie 10 W, rezultă un raport surprinzător: 2.200 W echivalează cu consumul a 220 de becuri aprinse simultan.

Așadar, un singur fierbător electric poate ajunge, pentru scurt timp, la un consum echivalent cu cel al unui număr impresionant de surse de lumină. Deși are și avantaje, încălzind apa rapid, este bine să știm că este unul dintre consumatorii principali din gospodărie.

