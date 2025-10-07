Palatul Regal din Amsterdam a fost vandalizat în culorile Palestinei și mâzgălit cu mesaje anti-Israel

Palatul Regal din Amsterdam, situat în Piaţa Dam din centrul oraşului, a fost descoperit marţi dimineaţă vandalizat cu vopsea roşie, verde și neagră şi având scris pe faţadă un mesaj anti-Israel („Fuck Israel”), o acţiune revendicată de un grup activist împotriva ocupaţiei Palestinei denumit „Palestine Action NL”, pe care primăriţa Amsterdamului a descris-o drept „scandaloasă şi inacceptabilă”, relatează agenţia de știri EFE, citată de Agerpres.

Poliţia a deschis o anchetă, dar încă nu au fost efectuate arestări. Imagini publicate arată vopsea roşie stropită pe scări, pe pereţi şi spre balconul principal al clădirii.

Grupul Palestine Action NL a revendicat pe reţelele de socializare această acţiune, despre care a afirmat că este o reacţie faţă de o decizie a primăriţei Amsterdamului, Femke Halsema, de a interzice o comemorare naţională pentru Palestina în Piaţa Dam, loc unde a fost, în schimb, autorizat un eveniment israelian.

Acelaşi grup a motivat că a ales Palatul Regal întrucât acesta este „un simbol al secolelor de colonialism olandez” şi că a folosit vopsea roşie „pentru a ilustra sângele pe care statul olandez îl are pe mâini”.

În replică, primăriţa a descris acţiunea grupului de activişti pro-palestinieni drept „o palmă peste faţa” celor care comemorează atacul comis în urmă cu doi ani de gruparea palestiniană Hamas asupra sudului Israelului, unde circa 1.200 de persoane au fost ucise şi alte 251 au fost răpite. Israelul a răspuns apoi cu bombardamente masive asupra Fâşiei Gaza, care au continuat neîntrerupt, cu excepţia unui scurt armistiţiu la începutul acestui an, bombardamente însoţite de o ofensivă terestră.

Conform datelor Ministerului Sănătăţii din Fâşia Gaza, atacurile israeliene au provocat peste 67.000 de morţi în enclava palestiniană în ultimii doi ani, dintre care peste 19.000 sunt copii, plus aproximativ 170.000 de răniţi. Israelul a blocat, de asemenea, intrarea ajutorului umanitar în Fâşia Gaza.