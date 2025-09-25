Patru aeroporturi din Danemarca vizate de DRONE necunoscute. Mette Frederiksen: „Este cel mai grav atac asupra infrastructurii critice daneze”

Patru aeroporturi din Danemarca, inclusiv unul dintre cele mai mari din țară, au fost survolate de drone necunoscute în noaptea de miercuri spre joi. Unul dintre aeroporturi a fost închis temporar, iar autoritățile vorbesc despre „cel mai grav atac asupra infrastructurii critice daneze”.

Amenințările cu drone necunoscute continuă să provoace îngrijorare în Danemarca, după ce, în urmă cu puțin timp, patru aeroporturi au fost vizate simultan.

Potrivit AFP, citat de Mediafax, aparatele de zbor au fost observate în spațiul aerian din jurul aeroporturilor Aalborg, Esbjerg, Sonderborg și la baza aeriană Skrydstrup.

Cel mai afectat a fost aeroportul Aalborg, al doilea ca importanță după Copenhaga, care a fost închis pentru câteva ore.

„Nu a fost posibil să doborâm dronele, care au zburat deasupra unei zone foarte mari timp de câteva ore. În acest moment, nu am reținut nici operatorii dronelor”, a declarat inspectorul șef al poliției din Jutlandul de Nord, Jesper Bojgaard Madsen.

În schimb, aeroporturile din Esbjerg și Sonderborg au rămas deschise, întrucât nu aveau zboruri programate până seara.

Poliția a precizat că dronele „zburau cu lumini aprinse și au fost observate de la sol”, însă tipul acestora și motivul prezenței lor rămân necunoscute.

Autoritățile daneze au anunțat că „investighează în cooperare cu serviciul de informații PET și forțele armate, pentru a clarifica circumstanțele”.

Aceste incidente au avut loc la doar o zi după ce aeroportul din Copenhaga a fost survolat de drone de mari dimensiuni, ceea ce a determinat suspendarea zborurilor pentru câteva ore.

Premierul Mette Frederiksen a calificat situația drept „cel mai grav atac asupra infrastructurii critice daneze”, subliniind gravitatea evenimentelor care pun în pericol siguranța națională.