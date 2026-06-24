Pentru că nu a fost de acord să plătească facturile în euro, Ovidiu din Iași a trimis un e-mail către Digi RCS-RDS, anunțând că renunță la contract. Ce răspuns a primit și ce sumă uriașă i s-a cerut, ca taxă de reziliere.

Pentru că nu a fost de acord să plătească facturile în euro, Ovidiu din Iași a trimis un e-mail către Digi RCS-RDS, anunțând că renunță la contract

Scandal-monstru între un ieșean și compania de telefonie Digi. Se vorbește despre „o mare golănie”.

Conflictul s-a iscat între un ieșean și Digi. Totul a început după ce omul a primit o informare prin care operatorul de telefonie și cablu Digi l-a anunțat că, de la 1 iulie 2026, clienții vor plăti tarifele în EURO.

Deși în document era specificat faptul că acei clienți care nu sunt de acord cu noile modificări pot denunța unilateral contractul fără a trebui să plătească vreo sumă, situația a degenerat în conflict.

Ovidiu M. a sesizat inclusiv Oficiul Județean pentru Protecția Consumatorilor, scrie bzi.ro.

Bărbatul din Iași nu este de acord să achite tarife în EURO, iar atunci când a denunțat unilateral contractul, compania i-a cerut… despăgubiri.

Ovidiu M. este ieșeanul care, recent, a primit o informare de la Digi – operatorul de telefonie și cablu TV – prin care a fost anunțat că, de la 1 iulie 2026, tarifele vor fi exprimate exclusiv în EURO.

Bărbatul susține că nu este de acord cu o astfel de practică, pentru că în România prețurile sunt exprimate în RON și nu crede că este o chestiune normală schimbare monedei tarifare.

„Am primit o informare de la Digi”

El a precizat că în informarea primită era specificat negru pe alb faptul că poate denunța unilateral contractul fără a plăti daune ori penalități.

„Am primit o informare de la compania Digi, prin care mi s-a transmis că, începând cu data de 1 iulie 2026, tarifele serviciilor și echipamentelor furnizate se vor modifica și vor fi exprimate în moneda euro. Lucru cu care eu nu sunt de acord, din moment ce locuim în România, iar la noi moneda este RON, nu euro.

„Fără plată de penalități”?

De aici a început totul. Am citit informarea pe care ei mi-au trimis-o, integral, și am văzut că mai scria și faptul că: «Dacă nu sunteți de acord cu aceste modificări, aveți dreptul de a denunța unilateral contractul în termen de 30 de zile de la data primirii notificării». Și cel mai important, cei de la Digi au specificat faptul că, dacă denunț unilateral contractul, va fi «fără plată de penalități sau despăgubiri, cu excepția sumelor datorate pentru echipamentul terminal care a făcut obiectul contractului denunțat», dar asta doar dacă decid să păstrez acel terminal”, a declarat Ovidiu M.

După ce a primit informarea din partea Digi, omul a trimis un e-mail firmei, prin care a anunțat că vrea să denunțe unilateral contractul.

„Am atașat dovada plăților”

„Pentru că nu am fost de acord cu modificarea lor să plătesc în euro, am răspuns pe e-mail, în termenul stabilit de 30 de zile, și le-am transmis celor de la Digi să ia act, că eu doresc să denunț unilateral contractul. Referitor la acel terminal – pentru care, dacă doream să îl păstrez, ar fi trebuit să plătesc eu –, le-am transmis că, în ceea ce privește echipamentul terminal care face obiectul contractului denunțat, nu doresc să îl păstrez și că îl pun la dispoziția lor în orice moment sau îl pot preda fără nicio problemă, la orice punct Digi din Iași. În e-mail le-am transmis inclusiv faptul că am achitat fără întârziere toate sumele datorate și am atașat inclusiv dovada plăților”, a mai spus Ovidiu M.

Digi a refuzat denunțarea unilaterală

Digi nu a luat act de denunțarea unilaterală a contractului așa cum Ovidiu M. a solicitat, iar bărbatului i-a fost transmis că rezilierea contractului se poate face doar în anumite condiții și că trebuie să achite o taxă de 400 de lei.

„După ce am transmis celor de la Digi faptul că doresc să denunț unilateral contractul așa cum ei au spus, fără a plăti penalități și despăgubiri, m-am trezit cu un e-mail de la ei prin care mi se spunea că: «În urma sesizării dumneavoastră cu privire la rezilierea contractelor de servicii de internet și televiziune, vă informăm că pentru a rezilia contractul de furnizare servicii Digi trebuie îndeplinite următoarele condiții».

I s-au cerut 600 de lei

Dar eu nu am cerut rezilierea contractului, ci denunțarea sa unilaterală. În e-mail, cei de la Digi mi-au spus, printre multe alte condiții, că acest contract se află sub incidența perioadei minime contractuale și că trebuie să plătesc pentru ca acesta să fie reziliat, în jur de 200 de lei pentru terminal și 400 de lei pentru reziliere. Aici este o mare golănie! Tu, Digi, îmi spui că treci la plată în euro, că eu pot denunța unilateral contractul dacă nu sunt de acord, fără să plătesc despăgubiri și penalități, și tot tu, Digi, când îți spun că îl denunț unilateral, mă pui să achit despăgubiri și penalități”, a mai povestit Ovidiu M.

„Au tratat tendențios…”

După ce Ovidiu M. a trimis iar e-mail către Digi, prin care a precizat faptul că nu dorește rezilierea contractului, ci denunțarea sa unilaterală – acestea fiind două lucruri distincte –, bărbatul nu a mai primit niciun răspuns.

„Am trimis din nou e-mail celor de la Digi, prin care le-am spus clar că cer, în mod expres, denunțarea unilaterală a contractului și nu rezilierea acestuia. Cele două aspecte sunt distincte, pentru că diferența majoră constă în motiv și prezența așa-zisei culpe, adică rezilierea este o sancțiune aplicată atunci când o parte nu își respectă obligațiile, în timp ce denunțarea unilaterală este o opțiune de a încheia contractul pur și simplu pentru că nu mai este avantajos, fără a acuza clientul de vreo greșeală și fără a fi obligat la plata daunelor și penalităților. Spun asta ca să se înțeleagă unde este problema.

„Nu am mai primit răspuns”

Inclusiv celor de la Digi le-am transmis că au tratat solicitarea mea într-un mod tendențios, că cererea mea a fost de denunțare unilaterală și nu de reziliere a contractului, așa cum s-a precizat în informarea inițială. După ce am trimis acest e-mail, nu am mai primit niciun răspuns și, pentru că nu mi se pare normal ce se întâmplă, am făcut inclusiv sesizare la OPC. Nu e normal și sunt sigur că în situația mea se află foarte multe persoane”, a mai spus Ovidiu M.