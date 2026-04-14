Ai cablu de la Digi RCS-RDS România? Abonamentul costă 38.64 lei/lună în aprilie 2026

Ai cablu de la Digi RCS-RDS România? Abonamentul costă 38.64 lei/lună în aprilie 2026
Ai cablu de la Digi RCS-RDS România? Abonamentul costă 38.64 lei/lună

Noi informații de la Digi RCS-RDS care îi vizează pe toți clienții din România. În aprilie 2026, abonamentul costă 38,64 de lei pe lună, se arată într-un anunț postat pe site-ul companiei.

Este vorba despre unul dintre pachetele de televiziune digitală care include acces la conținut premium.

Ce primești la abonamentul de 38,64 lei

Oferta vizează pachetul de televiziune digitală cu acces la SkyShowtime, cunoscută platformă de streaming care oferă filme și seriale de la studiouri internaționale cunoscute. În plus față de accesul online, abonații beneficiază și de canale TV dedicate, integrate direct în grila de programe.

Potrivit informațiilor disponibile pe site-ul operatorului, pachetul include sute de canale TV, dintre care o parte în format HD. De asemenea, sunt și câteva funcționalități moderne, precum profiluri multiple și control parental pentru conținutul accesat online.

Digi RCS-RDS promovează acest tip de abonament ca o soluție „all-in-one”. Practic, combină televiziunea clasică prin cablu cu avantajele platformelor de streaming. Totul, bineînțeles, într-un singur cost lunar.

Ținând cont de competiția tot mai intensă de pe piața de streaming, mișcarea gândită de Digi se poate dovedi una câștigătoare. Produse precum SkyShowtime introduse în abonamentele TV clasice reprezintă o strategie care începe să se extindă în rândul operatorilor de televiziune. De acum încolo, clienții RCS-RDS au posibilitatea să aleagă, contracost, ce extraopțiuni doresc să primească, în funcție de preferințe.

În același timp, însă, pachetul de bază rămâne printre cele mai accesibile de pe piața locală pentru conținut combinat TV și streaming.

