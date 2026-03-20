Digi RCS-RDS a făcut anunțul primăverii: Produsul oferit cadou tuturor abonaților TV din România. Cum intri în posesia lui

Digi RCS-RDS a venit cu un nou anunț special pentru abonați, dar și pentru cei care nu dețin un abonament la furnizorul de telecomunicații, primăvara aceasta. Pe site-ul oficial se specifică faptul că un produs este oferit cadou tuturor abonaților TV din România, iar pentru a intra în posesia lui trebuie să respecți criteriile menționate în regulament.

Potrivit anunțului prezent pe site-ul oficial, un astfel de abonament costă 38,64 de lei pe lună. Tot în anunț scrie că cei care îl activează vor primi o cană termos, iar oferta este disponibilă în limita stocului. Reprezentanții au oferit publicului și regulamentul oficial.

Digi RCS-RDS a făcut anunțul primăverii

„Cadouri la DIGI în luna martie! 🎁 Vino în magazinele DIGI, achiziționează abonamentul TV Digital SkyShowtime și primești un cadou!”, se arată în anunțul făcut de Digi România pe Facebook. În postare, reprezentanții furnizorului de telecomunicații mai precizează că cei care aleg abonamentul respectiv, vor beneficia de „canalele SkyShowtime 1 și 2, acces la platforma de streaming SkyShowtime, sute de canale digitale”.

În condițiile în care ești, deja, client TV, atunci poți să optezi pentru un „upgrade” al abonamentului. Cu Digital ShyShowTime, prețul va fi de 38,64 lei pe lună.

Reprezentanții arată că abonații care aleg platforma de streaming SkyShowTime beneficiază de:

5 profiluri personalizate + 1 profil dedicat copiilor;

Suport extins pentru pentru platformele Apple, Android, Samsung, LG și Web;

Control parental ușor și intuitiv cu niveluri de vârstă de până la 12 și 16 ani.

