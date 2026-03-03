În martie 2026, Digi RCS-RDS oferă tuturor abonaților din România acest smartphone de ultimă generație, cu 0 lei avans

Compania RCS-RDS, cel mai mare jucător de pe piața de telecomunicații din România, anunță o nouă ofertă: în luna martie 2026, Digi oferă tuturor abonaților din România acest smartphone de ultimă generație, cu 0 lei avans.

Potrivit unui anunț publicat pe pagina oficială de Facebook, modelul inclus în promoție este Motorola Edge 60 Fusion.

Telefon Motorola nou, în rate, fără avans

Acesta este un telefon recent lansat pe piață, poziționat în zona mid-range premium.

Conform informațiilor comunicate de Digi RCS-RDS, clienții pot achiziționa telefonul în baza unui abonament Nelimitat, cu plata în 24 de rate lunare, de 54 de lei. Oferta presupune 0 lei avans, ceea ce înseamnă că utilizatorii nu trebuie să niciun ban înainte pentru a intra în posesia telefonului.

Tot ce trebuie să facă abonații Digi este să treacă la „cea mai primitoare rețea”, RCS-RDS subliniind faptul că oferta este disponibilă în cadrul pachetului de abonament mobil Nelimitat.

Modelul Motorola Edge 60 Fusion este un telefon de ultimă generație, care pune accent pe design, performanță și autonomie. Dispozitivul vine cu un ecran generos, cameră foto performantă și conectivitate 5G, fiind destinat utilizatorilor care caută un echilibru între specificații moderne și preț accesibil prin rate.

Ținând cont de competiția care există între operatorii de telecomunicații pentru atragerea și fidelizarea clienților, ofertele cu 0 lei avans sunt tot mai căutate. Digi RCS-RDS menționează că oferta lor este valabilă în limita stocului disponibil.

