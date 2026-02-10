Ai abonament TV de la Digi RCS-RDS România? Produsul oferit gratuit acum, în februarie 2026

Se întâmplă să ai abonament TV de la Digi RCS-RDS România? Acum, în luna februarie 2026, clienții companiei de telecomunicații pot beneficia de o extraopțiune prin intermediul căreia să aibă acces la o selecție de filme. Prima lună este gratuită.

Dacă ai abonament TV de la Digi RCS-RDS România, atunci ai putea beneficia gratuit, în prima lună, de o altă extraopțiune. Acum, în februarie 2026, reprezentanții companiei de telecomunicații au transmis că optând pentru „extraopțiunea Film Now de la DIGI ai acces la o selecție generoasă de filme fără căutări interminabile”. Prima lună este gratuită, apoi clientul va plăti 3,05 lei pe lună.

Clientului i se oferă opțiunea ca extraopțiunea să fie testată. În cazul în care se arată mulțumit de serviciul oferit, atunci din a doua lună îl va plăti în cadrul abonamentului.

Extraopțiunea de la Digi RCS-RDS România este gratuită în prima lună

Extraopțiunea respectivă poate fi activată fie online, fie în magazinele Digi. Clienții gigantului de telecomunicații pot urmări pelicule celebre, de la filme de acțiune, comedie și aventuri, până la filme romantice sau thrillere. Pe listă se găsesc titluri precum „Dune: Part Two”, „Top Gun: Maverick”, „Wonka”, precum și „Bad Boys: Ride or die” sau „The lost city”.

În condițiile în care nu ești client TV Digital, ai posibilitatea să comanzi abonamentul TV Digital și apoi să activezi această extraopțiune. Pentru a primi cea mai bună ofertă, trebuie să introduci datele care sunt solicitate de platformă (dacă înscrierea se va face online) și să accesezi butonul „Verifică adresa”. Apoi, vei selecta tipul abonamentului.

