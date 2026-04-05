Digi RCS-RDS, ofertă-cadou de Paște. Toți abonații din România sunt vizați

Sărbătorile de Paște vin cu o ofertă specială din partea DIGI RCS-RDS, care anunță tarife reduse și beneficii extinse pentru abonații din România care aleg să își porteze numărul în rețea.

Campania este valabilă pentru o perioadă limitată și vizează atât utilizatorii noi, cât și familiile care vor să reducă costurile lunare.

Net și minute nelimitate, la prețuri sub 5 euro

Oferta de Paște propusă de DIGI RCS-RDS oferă acces nelimitat la servicii esențiale, la tarife accesibile. Abonamentul Nelimitat include internet și minute nelimitate în România, precum și beneficii de roaming în Spațiul Economic European.

Structura prețurilor diferă în funcție de numărul de portări realizate:

  • 1 număr portat: 5,08 euro/lună, cu 7,8 GB în roaming SEE
  • 2 numere portate: 4,07 euro/lună, cu 6,2 GB în roaming SEE
  • 3 numere portate: 3,56 euro/lună, cu 5,4 GB în roaming SEE
  • 4 numere portate: 3,05 euro/lună, cu 4,6 GB în roaming SEE

Clienții pot opta inclusiv pentru abonamentele Optim 2 și Optim 3, disponibile de la doar 2,03 euro/lună, fără limitări de trafic de date în România.

Telefoane în rate, fără avans

Campania de Paște vine și cu o componentă atractivă pentru cei care vor să își schimbe telefonul. Clienții pot alege din mai multe modele disponibile în 24 de rate fixe, direct pe factură.

Printre ofertele anunțate se regăsesc:

  • OPPO A6 4G – rată de 37,5 lei/lună
  • OPPO A5 Pro 5G – rată de 45,5 lei/lună
  • Redmi Note 15 5G – rată de 54 lei/lună
  • Motorola Edge 60 Fusion – rată de 54 lei/lună

Oferta pentru telefoane este disponibilă clienților care se portează în rețea, achiziționează un abonament mobil și au cel puțin un serviciu fix activ.

Campanie limitată, condiții clare

Promoția este valabilă în perioada 30 martie – 13 aprilie 2026 și se aplică exclusiv celor care își portează numărul din alte rețele și aleg un abonament mobil DIGI.

Tariful minim de 3,05 euro/lună este condiționat de portarea a minimum patru numere și de încheierea unui contract pe 24 de luni. Plata serviciilor se face în lei, la cursul BNR din ziua facturării, iar oferta este disponibilă în limita stocurilor, în magazine și online.

