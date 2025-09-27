Petarde și fumigene descoperite în instalațiile sanitare ale stadionului la meciul Petrolul – Rapid

Aproximativ 20 de articole pirotehnice din diverse categorii au fost depistate, sâmbătă, de jandarmii din cadrul Grupării Mobile Ploiești înaintea meciului Petrolul Ploiești – Rapid București. În urma controalelor efectuate, în zona Peluzei 2 au fost descoperite aproximativ 20 de articole pirotehnice, din diverse categorii, ascunse într-o țeavă a instalației sanitare a stadionului. Materialele au fost ridicate și predate autorităților competente, în vederea continuării cercetărilor, anunță Jandarmeria.

‘Înaintea desfășurării partidei dintre ACS Petrolul 52 și FC Rapid 1923, din cadrul SuperLigii României, programată în această seară, de la ora 20:30, echipaje ale Grupării de Jandarmi Mobile ‘Matei Basarab’ Ploiești și ale Inspectoratului Județean de Poliție Prahova au desfășurat activități de verificare preventivă a stadionului ‘Ilie Oană’. Aceste demersuri au avut drept scop identificarea unor eventuale materiale interzise, care pot pune în pericol siguranța participanților la eveniment’, se arată într-un comunicat emis de Gruparea de Jandarmi Mobilă.

Deși, de fiecare dată, am transmis un apel la responsabilitate, constatăm cu regret că unii participanți aleg să ignore regulile și să pună în pericol siguranța celor din jur — copii, suporteri, jucători. A fi suporter înseamnă în primul rând să îți susții echipa cu respect pentru ceilalți și pentru regulile care fac posibil un meci sigur. Jandarmeria Română va continua să acționeze pentru prevenirea și combaterea faptelor care pot pune în pericol siguranța participanților și va sancționa de fiecare dată orice încălcare a legii, comunică Jandarmeria.

