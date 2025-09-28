Podul IOR din Sectorul 3, București, intră într-o stare de degradare accelerată. Bucăți de beton din infrastructură se prăbușesc în lac

Podul IOR din Capitală a intrat într-o stare de degradare destul de serioasă. Bucăți de beton din infrastructură au început să se prăbușească în Lacul Cuza sau Titan, fost IOR. Podul, care taie lacul în două este parte a infrastructurii de transport vitale și a Bucureștiului, nu numai a Sectorului3. Zilnic zeci de mii de mașini îl traversează pe ruta nord-sud, și invers.

Zilnic locuitori ai Sectorului sau plimbăreți prin cel mai cochet parc al Capitalei semnalează continua degradare a podului. Fiind pe unul din bulevardele principale ale Bucureștiului – Liviu Rebreanu, responsabilitatea aparține Primăriei Generale.

O avarie serioasă, dincolo de posibile catastrofe, ar paraliza jumătale de București. Sectorul 3 este cel de-al doilea oraș din România.

Internauții remarcă și dezastrul părții retrocedate a parcului, defrișată ilegal și incendiată constant. Complet abandonat, vara aceasta a fost năpădit de ambrozie, ceea ce a provocat nu numai disconfort riveranilor, dar reprezintă o problemă sanitară severă. Dar fiind în grija nimănui locuitorii Sectorului așteaptă iarna pentru ca problema majpră să se rezolve de la sine. Până în toamna viitoare, cel puțin.