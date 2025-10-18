Poliția oferă DETALII oficiale despre ancheta, referitoare la explozia din Rahova, într-o conferință de presă, la ora 16:00

Poliția a organizat o conferință de presă, sâmbătă la ora 16:00, chiar în apropiere de locul tragediei din București, în cadrul căreia va răspunde întrebărilor jurnaliștilor și va oferi detalii despre anchetă.

„Declarații de presă privind intervenția autorităților în urma exploziei produse pe Calea Rahovei, Sector 5, București.

Vă invităm să participați astăzi, 18 octombrie 2025, începând cu ora 16:00, la o declarație de presă organizată la fața locului, pe Calea Rahovei, în proximitatea imobilului afectat de explozie.

La eveniment vor participa polițiști implicați direct în activitățile de cercetare penală și operativă, care vor oferi detalii actualizate privind desfășurarea anchetei și măsurile întreprinse de structurile Ministerului Afacerilor Interne”, au transmis autoritățile.