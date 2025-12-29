Zile libere legale 2026. Când au românii zile libere și cum își pot planifica mini-vacanțele

Zile libere legale 2026. Anul 2026 aduce mai multe zile libere pentru români, pentru că include sărbători religioase importante, dar și zile naționale și laice.
Bucurie mare pentru români! O parte din zilele libere cad aproape de începutul sau sfârșitul săptămânii și astfel angajații își pot lua mult râvnitele mini-vacanțe, scrie mediafax.ro.
Anul Nou (1 – 4 ianuarie): Zilele de 1 și 2 ianuarie sunt libere legale, iar legarea cu weekendul poate oferi o mini-vacanță de patru zile.
Paștele catolic (3 – 6 aprilie) și Paștele ortodox (10 – 13 aprilie): Patru zile libere consecutive, de vineri până luni, una dintre cele mai consistente mini-vacanțe ale anului.
1 Mai – Ziua Muncii: Cade vineri, permițând un mini-concediu de trei zile fără a consuma zile de concediu.
Rusaliile (24 – 25 mai și 31 mai – 1 iunie): Duminică și luni libere, care se leagă natural de weekend și oferă o pauză de două zile consecutive.
Sfântul Andrei și Ziua Națională (30 noiembrie – 1 decembrie): Două zile libere legale, luni și marți, ce pot fi unite cu weekendul pentru o mini-vacanță de patru zile.
Crăciunul (25 – 26 decembrie): Prima zi de Crăciun cade vineri, urmată de sâmbătă, oferind posibilitatea unei vacanțe prelungite prin includerea zilei de duminică.
