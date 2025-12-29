Zile libere legale 2026. Când au românii zile libere și cum își pot planifica mini-vacanțele

Zile libere legale 2026. Anul 2026 aduce mai multe zile libere pentru români, pentru că include sărbători religioase importante, dar și zile naționale și laice.

Zile libere legale 2026

Bucurie mare pentru români! O parte din zilele libere cad aproape de începutul sau sfârșitul săptămânii și astfel angajații își pot lua mult râvnitele mini-vacanțe, scrie mediafax.ro.

Zile libere legale 2026. Lista completă a zilelor libere în anul ce urmează

1 ianuarie (joi) – Anul Nou

2 ianuarie (vineri) – Anul Nou

6 ianuarie (marți) – Boboteaza

7 ianuarie (miercuri) – Sfântul Ioan Botezătorul

24 ianuarie (sâmbătă) – Ziua Unirii Principatelor Române

3 aprilie (vineri) – Vinerea Mare (catolici)

5 aprilie (duminică) – Paștile (catolici)

6 aprilie (luni) – A doua zi de Paști (catolici)

10 aprilie (vineri) – Vinerea Mare (ortodocși)

12 – 13 aprilie (duminică, luni) – Prima și a doua zi de Paști (ortodocși)

1 mai (vineri) – Ziua Muncii

24 mai (duminică) – Rusaliile (rit catolic)

25 mai (luni) – A doua zi de Rusalii (rit catolic)

31 mai (duminică) – Rusaliile (rit bizantin)

1 iunie (luni) – A doua zi de Rusalii (rit bizantin)

1 iunie (luni) – Ziua Copilului

15 august (sâmbătă) – Adormirea Maicii Domnului

30 noiembrie (luni) – Sfântul Andrei

1 decembrie (marți) – Ziua Națională a României

25 decembrie (vineri) – Crăciunul

26 decembrie (sâmbătă) – A doua zi de Crăciun

Zile libere legale 2026. Mini-vacanțe posibile

Anul Nou (1 – 4 ianuarie): Zilele de 1 și 2 ianuarie sunt libere legale, iar legarea cu weekendul poate oferi o mini-vacanță de patru zile.

Paștele catolic (3 – 6 aprilie) și Paștele ortodox (10 – 13 aprilie): Patru zile libere consecutive, de vineri până luni, una dintre cele mai consistente mini-vacanțe ale anului.

1 Mai – Ziua Muncii: Cade vineri, permițând un mini-concediu de trei zile fără a consuma zile de concediu.

Rusaliile (24 – 25 mai și 31 mai – 1 iunie): Duminică și luni libere, care se leagă natural de weekend și oferă o pauză de două zile consecutive.

Sfântul Andrei și Ziua Națională (30 noiembrie – 1 decembrie): Două zile libere legale, luni și marți, ce pot fi unite cu weekendul pentru o mini-vacanță de patru zile.

Crăciunul (25 – 26 decembrie): Prima zi de Crăciun cade vineri, urmată de sâmbătă, oferind posibilitatea unei vacanțe prelungite prin includerea zilei de duminică.

