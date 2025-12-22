Povestea lui Marian, bărbatul care a renunțat la ingineria auto pentru pasiune vieții. „Este ceva deosebit”

Când s-a decis să își deschidă o ceasornicărie, Marian Vlad a avut în cap un singur gând: „Orice om trebuie să aibă un ceas”. Însă, afacerea lui este cu totul și cu totul specială pentru că are ceva ce nu există la concurență.

Firma înființată de Marian le permite clienților interesați să doneze ceasuri, pe care, mai apoi, el le oferă celor care vor un astfel de accesoriu.

„Pasiunea, moștenită de la tatăl meu”

Practic, Marian este liantul din acest adevărat lanţ al generozităţii.

Bărbatul are 43 de ani şi la bază este inginer auto. Însă, din copilărie, el a avut o singură pasiune: ceasurile. „Vrăjit” de mic de aceste „maşini ale timpului“, dragostea lui Marian i-a devenit, în cele din urmă, adevărata menire.

„Pasiunea am moștenit-o de la tatăl meu, încă din copilărie. Începând pe la 7-8 ani deja lucram multe ceasuri şi tot am dezvoltat-o pe parcurs”, spune Marian Vlad, ceasornicar, într-un reportaj difuzat de Observator Antena 1.

El nu doar că repară cesurile, dar le construiește de la zero. Și, având în gând că orice om ar trebui să aibă un ceas, a decis să le facă chiar el un astfel de cadou celor care îi calcă pragul.

„Vorbim despre nişte ceasuri pe care le aveam, se adunau într-un sertar şi nu mai aveam ce să fac cu ele şi am zis că ar fi foarte util să le pot oferi celor care au nevoie”, spune bărbatul.

Mai departe, a reușit să convingă alți clienți să doneze ceasurile de care nu mai au nevoie – „Sunt care vin cu 7, 8, 10, 20 de ceasuri şi spun că astea sunt pentru donat. Eu le iau, le verific. Vreau să simt pe mână că am ceas atunci când vreau să mă uit la oră. Mi se pare ceva mai natural, clasic, un obiect de care nu mă pot despărţi”.

În atelierul lui Marian, pare că timpul stă în loc. A fost transformat cu multă dragoste în tic-tac-uri care ne aduc aminte că trebuie să ne bucurăm de orice clipă, să dăruim și să primim totul cu zâmbetul pe buze.

