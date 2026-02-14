Moartea nu oferă, de obicei, o a doua viață. Dar exact asta i s-a întâmplat lui Patrick Charnley. Era un avocat de succes în mediul corporatist, pentru care timpul liber însemna „timp pierdut”. Trăia într-un ritm alert și se împingea constant spre performanță. În 2021, în plină pandemie, lucrând ore în șir și fiind într-o formă fizică excelentă, Patrick a suferit un stop cardiac la doar 39 de ani, publică BBC.

O seară aparent banală, petrecută pe canapea mâncând cârnați cu cartofi prăjiți, s-a transformat într-un coșmar, scrie bbc. Patrick s-a prăbușit inconștient. Cauza a fost o afecțiune ereditară. Inima i s-a oprit. A fost declarat clinic mort timp de 40 de minute. Soția lui a început imediat manevrele de resuscitare, în timp ce cei doi copii, atunci de nouă și șapte ani, au fugit după ajutor.

Ultima șansă

Paramedicii au încercat de mai multe ori să-l resusciteze cu defibrilatorul, fără succes. Când viața îi scăpa printre degete, au decis să-i administreze adrenalină, ca „o ultimă șansă”, spune Patrick. Soția lui începuse deja să creadă că nu mai există nicio speranță. Apoi, în mod aproape miraculos, inima i-a pornit din nou.

Patrick s-a trezit dintr-o comă care a durat o săptămână, dar nu mai era același om. Suferise o leziune cerebrală care îi afectează vederea, memoria și rezistența fizică. Nu a mai putut să muncească și să trăiască așa cum o făcea înainte. Spune însă că această schimbare l-a ajutat să fie mai prezent în viață și în relațiile cu cei din jur.

Este o schimbare de perspectivă despre care vorbește în podcastul Ready to Talk, realizat de Emma Barnett, și pe care spune că nu ar da-o înapoi, nici măcar dacă ar putea reveni la viața lui de dinainte.

„M-am trezit orb”

Drumul până la acceptare a fost însă profund traumatic.

„M-am trezit orb”, spune Patrick despre prima amintire de după comă. „Simțeam lucrurile din jur, dar nu eram cu adevărat conectat la ele”.

Pierderea vederii a declanșat halucinații intense, cunoscute sub numele de sindromul Charles Bonnet. Creierul încearcă astfel să „completeze” lipsa informației vizuale.

Unele dintre aceste halucinații au fost înfricoșătoare, spune el, dar altele au fost surprinzător de frumoase. La un moment dat, după operația pe cord deschis, era convins că o asistentă americană vrea să-l omoare.

În alte episoade, însă, se simțea liniștit. Una dintre halucinații l-a purtat într-un sanatoriu din Alpi, unde privea munții acoperiți de zăpadă, iar asistentele vorbeau în camera alăturată. El spune că acea imagine i-a oferit un sentiment profund de siguranță și pace.

Pe măsură ce vederea i-a revenit treptat, medicii au constatat că problemele sunt cauzate de leziunea cerebrală. Astăzi, vede doar parțial, comparabil cu „privitul printr-un telescop”.