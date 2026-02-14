Zelenski îl ironizează pe Putin de la München: „Sunt mai tânăr decât el. Nu mai are mult timp la dispoziție” să pună capăt războiului

Aflat la München pentru a participa la Conferința de Securitate, Volodimir Zelenski a ținut să sublinieze, într-un interviu pentru publicația POLITICO, diferențele de perspectivă și de virilitate dintre el și liderul rus, Vladimir Putin. Zelenski a recurs la un ton ironic și încrezător pentru a descrie poziția actuală a lui Vladimir Putin cu privire la dorința acestuia de a încheia războiul din Ucraina, scrie Mediafax.

„Nu mai are mult timp la dispoziție”, a spus Volodimir Zelenski într-un interviu pentru POLITICO, vineri, 13 februarie, referindu-se la vârsta lui Vladimir Putin, care a împlinit 73 de ani pe 7 octombrie. Spre deosebire de președintele Rusiei, Volodimir Zelenski are 48 de ani.

„Sunt mai tânăr decât Putin”

„Cred că și Putin se află într-o poziție dificilă. Pot vorbi cu dumneavoastră și vă pot strânge mâna; nu mi-e frică și vreau să schimb lucrurile”, a declarat Zelenski în interviul pentru POLITICO. „Nu, nu, credeți-mă, e important. Nu are mult timp, știți. Slavă Domnului, nu are mult timp.”

Speculații cu privire la starea de sănătate a liderului de la Kremlin circulă de mult timp în mass-media și pe rețelele sociale, unde s-a vehiculat o bună perioadă de timp despre Vladimir Putin că ar suferi de mai multe boli, precum cancer sau Parkinson.

