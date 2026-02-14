Prima pagină » Actualitate » Ciprian Ciucu şi-a luat un nou „consilier” pe urbanism. ChatGPT i-a dat sugestii cum să amenajeze câteva străzi din Bucureşti

Ciprian Ciucu şi-a luat un nou „consilier” pe urbanism. ChatGPT i-a dat sugestii cum să amenajeze câteva străzi din Bucureşti

Luiza Dobrescu
14 feb. 2026, 16:14, Actualitate
Ciprian Ciucu şi-a luat un nou
Galerie Foto 4

Primarul general al Bucureştiului nici n-a ieşit bine la plimbare pe străzile capitalei că deja „:înroșesc grupurile de WhatsApp ale PMB…” scrie acesta pe facebook. 

ŢVine primăvara și vom începe regenerarea urbană!Ţ anunţă Ciprian Ciucu în noua lui postare pe facebook. Primarul general a ieșit pe teren ca să vadă ce trebuie schimbat.

„Vremea este frumoasă, am ieșit la pas prin centru să-mi fac propria evaluare vizuală rapidă. De data acesta singur. Deja înroșesc grupurile de WhatsApp ale PMB…

La Sectorul 6 obișnuiam să ies în weekend-uri cu echipa, cu șefii ADP, ai Poliției Locale, urbanism etc.

În funcție de disponibilitatea din weekend a colegilor, voi ieși pe stradă și cu șefii din Primăria Municipiului Bucureşti. Dacă nu vor putea, în cursul săptămânii. Vă doresc un weekend frumos! Al meu este! îmi place vremea primavăratică”, a transmis edilul.

Poza 2 este de pe strada Ion Brezoianu, una dintre arterele vechi și importante din București”, transmite primarul general.

Cât priveşte celelalte poze, Ciucu spune că a făcut nişte reconfigurări cu ajutorul ChatGPT, care l-a consiliat în chestiuni care ţin de urbanism.

„3 și 4 sunt reconfigurări sugerate de către ChatGPT.

O vom transforma în realitate pe cea mai potrivită pentru zonă!

Pentru Bucureștiul pus la punct!”, mai scrie Ciprian Ciucu.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ciucu îi aduce elogii lui Bolojan, după ce a împins țara în recesiune tehnică: „Singurul om asumat și suficient de curajos încât să facă ce trebuie”

Ciucu nu renunță la obiceiurile de sector, odată ajuns primar general. Postează în continuare pisici pe rețelele de socializare

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Marea Insulă de Gunoi din Pacific se transformă întru-un continent plutitor populat de vietăți marine călătoare
18:04
Marea Insulă de Gunoi din Pacific se transformă întru-un continent plutitor populat de vietăți marine călătoare
ULTIMA ORĂ Ciolacu aşteaptă un premiu în economie. Are şi un mesaj pentru Bolojan:”Ilie, astâmpără-te și spune-le oamenilor adevărul”
17:46
Ciolacu aşteaptă un premiu în economie. Are şi un mesaj pentru Bolojan:”Ilie, astâmpără-te și spune-le oamenilor adevărul”
ACTUALITATE Întâlnire de gradul Zero la 9000 de metri altitudine. Cum și-a găsit perechea o stewardesă neîndemânatică
17:21
Întâlnire de gradul Zero la 9000 de metri altitudine. Cum și-a găsit perechea o stewardesă neîndemânatică
ACTUALITATE Cele 5 mâncăruri pe care să nu le comanzi niciodată la restaurant, potrivit experților în gastronomie
16:57
Cele 5 mâncăruri pe care să nu le comanzi niciodată la restaurant, potrivit experților în gastronomie
ACTUALITATE Ora de vară 2026 | În România se schimbă ceasurile mai devreme. Pe ce dată dăm ora înainte anul acesta
16:35
Ora de vară 2026 | În România se schimbă ceasurile mai devreme. Pe ce dată dăm ora înainte anul acesta
TRAGEDIE Crimă într- o localitate din Dolj. Poștașul din Vela, care este și consilier PNL, ucis cu un topor
16:25
Crimă într- o localitate din Dolj. Poștașul din Vela, care este și consilier PNL, ucis cu un topor
Mediafax
Alexei Navalnîi a fost otrăvit. Acuzații grave aduse Rusiei de cinci state europene
Digi24
Militarii NATO, învinși de ucraineni. Un exercițiu a arătat cum o echipă mică de operatori de drone a câștigat în fața aliaților
Cancan.ro
Un nou caz Iorgulescu? În ce țară ar fi fugit Victoraș Micula după ce a fost condamnat la închisoare!
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție rară în costum de baie
Adevarul
Maria Iordănescu, urmărită și pe stradă, și în local. Panică în vacanță pentru fiica lui Anghel Iordănescu
Mediafax
Stubb: Imperialismul și expansiunea sunt înscrise în ADN-ul lui Putin și al Rusiei
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Cancan.ro
De ce a ars femeia din mașina cuprinsă de flăcări în București, iar bărbatul a scăpat. Cum s-a petrecut tragedia
Ce se întâmplă doctore
O mai știți pe Fata Morgana?! Cum arată acum după ce a învins cancerul de piele. Imagini senzuale cu bruneta
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Zeci de tone pe apă: Cum sunt propulsate și plutesc blindatele militare amfibii
Descopera.ro
Cazul straniu al broaștelor care explodează. Ce s-a întâmplat în 2005 într-un oraș german?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
Știința somnului: de ce dormim prost și ce putem face altfel
STATISTICĂ Partidul lui Jordan Bardella este lider detașat în sondajele în Franța. Cum arată acum tabloul politic din hexagon
18:00
Partidul lui Jordan Bardella este lider detașat în sondajele în Franța. Cum arată acum tabloul politic din hexagon
FLASH NEWS Proteste masive la Munchen împotriva regimului de la Iran. Mii de oameni au ieșit în stradă pentru a-și exprima revolta
17:38
Proteste masive la Munchen împotriva regimului de la Iran. Mii de oameni au ieșit în stradă pentru a-și exprima revolta
JOBURI Meseriile cele mai căutate care nu necesită studii superioare. Piața muncii din România încetinește
17:37
Meseriile cele mai căutate care nu necesită studii superioare. Piața muncii din România încetinește
INEDIT Țara care are cele mai mici costuri de trai atrage angajații remote. O masă la restaurant este 13 lei
17:20
Țara care are cele mai mici costuri de trai atrage angajații remote. O masă la restaurant este 13 lei
MILITAR Scenariu înfiorător pentru NATO. Putin ar putea învinge Țările Baltice în doar câteva zile. Ce calcul s-a făcut
17:08
Scenariu înfiorător pentru NATO. Putin ar putea învinge Țările Baltice în doar câteva zile. Ce calcul s-a făcut
CONTROVERSĂ Alexei Navalnîi a fost ucis cu toxină de broască otrăvitoare, potrivit investigațiilor realizate de Marea Britanie și aliații săi
16:59
Alexei Navalnîi a fost ucis cu toxină de broască otrăvitoare, potrivit investigațiilor realizate de Marea Britanie și aliații săi

Cele mai noi

Trimite acest link pe