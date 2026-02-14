Ciprian Ciucu şi-a luat un nou „consilier” pe urbanism. ChatGPT i-a dat sugestii cum să amenajeze câteva străzi din Bucureşti

Primarul general al Bucureştiului nici n-a ieşit bine la plimbare pe străzile capitalei că deja „:înroșesc grupurile de WhatsApp ale PMB…” scrie acesta pe facebook.

ŢVine primăvara și vom începe regenerarea urbană!Ţ anunţă Ciprian Ciucu în noua lui postare pe facebook. Primarul general a ieșit pe teren ca să vadă ce trebuie schimbat.

„Vremea este frumoasă, am ieșit la pas prin centru să-mi fac propria evaluare vizuală rapidă. De data acesta singur. Deja înroșesc grupurile de WhatsApp ale PMB…

La Sectorul 6 obișnuiam să ies în weekend-uri cu echipa, cu șefii ADP, ai Poliției Locale, urbanism etc. În funcție de disponibilitatea din weekend a colegilor, voi ieși pe stradă și cu șefii din Primăria Municipiului Bucureşti. Dacă nu vor putea, în cursul săptămânii. Vă doresc un weekend frumos! Al meu este! îmi place vremea primavăratică”, a transmis edilul. Poza 2 este de pe strada Ion Brezoianu, una dintre arterele vechi și importante din București”, transmite primarul general.

Cât priveşte celelalte poze, Ciucu spune că a făcut nişte reconfigurări cu ajutorul ChatGPT, care l-a consiliat în chestiuni care ţin de urbanism.

„3 și 4 sunt reconfigurări sugerate de către ChatGPT. O vom transforma în realitate pe cea mai potrivită pentru zonă! Pentru Bucureștiul pus la punct!”, mai scrie Ciprian Ciucu.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ciucu îi aduce elogii lui Bolojan, după ce a împins țara în recesiune tehnică: „Singurul om asumat și suficient de curajos încât să facă ce trebuie”

Ciucu nu renunță la obiceiurile de sector, odată ajuns primar general. Postează în continuare pisici pe rețelele de socializare