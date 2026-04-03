Prima pagină » Actualitate » Primăria Craiova anunță că inaugurarea oficială Târgului de Paște se reprogramează din cauza vremii. Care este programul

Primăria Craiova anunță că inaugurarea oficială Târgului de Paște se reprogramează din cauza vremii. Care este programul

Lia Olguța Vasilescu, primarul orașului Craiova, a anunțat că, din cauza vremii nefavorabile, inaugurarea oficială a Târgului de Paște – cu spectacolul de pe lac, proiecțiile de holograme și jocurile de artificii – se reprogramează. Iată programul oficial.

„Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, inaugurarea oficială a Târgului de Paște – cu spectacolul de pe lac, proiecțiile de holograme și jocurile de artificii – se reprogramează pentru duminică, 5 aprilie.
Toate căsuțele cu bunătăți și zonele de agrement pentru copii, ce vor fi accesibile în funcție de condițiile meteo, se vor deschide de vineri, 3 aprilie, începând cu ora 14.00.

Gongul oficial al Târgului de Paște va fi dat duminică, de Florii, când îi așteptăm pe vizitatori cu spectacole, concerte și evenimentele spectaculoase de pe lacul din Parcul Nicolae Romanescu”, a scris Lia Olguța Vasilescu pe Facebook.

Vineri, 03 aprilie 2026
(*în funcție de condițiile meteo)
Poienița fermecată
12:00 – 16:00 Ateliere de confecționare obiecte handmade, decorațiuni pascale și activități creative pentru copii Primăvara creativă, Casa de Cultură a Studenților, Asociația Națională de Dezvoltare Continuă a Tineretului din România și Asociația Convenția Organizațiilor Studențești din Universitatea din Craiova
14:00 – 17:00 Ateliere de artă populară Vatra tradițiilor românești, Școala Populară de Arte și Meserii „Cornetti” – Centrul Județean de Cultură și Artă Dolj
16:00 – 18:00 Ateliere pentru copii Primăvara bucuriei: decorare ouă, desene, colaje; Palatul Copiilor Craiova
17:00 – 18:00 Ateliere: Art Craft, Împrovizăm și ne distrăm, Teatrul pentru Copii și Tineret Colibri

Sâmbătă, 4 aprilie
(*în funcție de condițiile meteo)
Poienița fermecată
14:00 – 17:00 Ateliere de artă populară Vatra tradițiilor românești, Școala Populară de Arte și Meserii „Cornetti” – Centrul Județean de Cultură și Artă Dolj
Main Stage (scena din poieniță)
17:00 – 17:30 Spectacol de muzică ușoară, Onny Kids Academy
17:35 – 18:35 Zâmbete pe portativ, Palatul Copiilor Craiova
18:40 – 19:10 Răsună vioara pe plai oltenesc, Centrul Județean de Cultură și Artă Dolj
19:15 – 20:15 Choral Spring, Corala Academică a Filarmonicii Oltenia

Duminică, 5 aprilie
Poienița fermecată
14:00 – 17:00 Ateliere de artă populară Vatra tradițiilor românești, Școala Populară de Arte și Meserii „Cornetti”, Centrul Județean de Cultură și Artă Dolj
Teatrul de Vară
11:00 – 12:00 Spectacol Zâna păpușilor, Opera Română Craiova
Foișor Casa Bibescu
12:00 – 13:00 Fanfara Garnizoanei Craiova
Main Stage
17:00 – 17:50 Voci care strălucesc, Centrul Județean de Cultură și Artă Dolj
18:00 – 19:10 DJ Emil Safta
19:15 – 20:00 MANDINGA
MC Tom Crîngureanu
Foișor
19:45 Parada costumelor
Lac – Debarcader
20:15

Fairytale on the lake, spectacol muzical pe lac – Opera Română Craiova
Proiecții holografice pe lac
Spectacol jocuri de artificii

Parcări sunt amenajate în zona ANL, Centrul Multifuncțional și Sala Polivalentă. De asemenea, turiștii care vizitează zona centrală, pot parca la Teatru și lua spre parc Party Bus-ul sau trenulețul, care sunt pregătite să vă poarte spre poveste!

TRENULEȚUL DE PAȘTE Zilnic, între 14:00 – 22:00, 4 lei / persoană Parc Nicolae Romanescu – Calea Unirii – str. Arieș – str. A.I. Cuza – Inspectoratul Școlar – Madona Dudu – Ciupercă – Bulevardul 1 Mai – Parc Nicolae Romanescu

PARTY BUS Zilnic, între 17:00 – 23:00, 6 lei / persoană Stație Promenada Mall – Calea Severinului – B-dul N. Titulescu – Calea Unirii – str. A.I. Cuza – str. Arieș – str. Simion Bărnuțiu – str. M. Sorescu – Parcul Nicolae Romanescu – Calea Unirii – B-dul 1 Mai – Ciupercă – str. Râului – Promenada Mall
Biletele se achiziționează direct din mijlocul de transport.

