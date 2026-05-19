PSD a introdus în Parlament un amendament prin care se abrogă 12 articole din OUG privind Programul SAFE, adoptată după demiterea Guvernului Bolojan

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări a Senatului a admis, marți, un amendament depus de grupul parlamentar PSD în timpul ședinței, privind abrogarea articolelor III – XIV din Ordonanța de Urgență (OUG) 38/2026 privind derularea Programului SAFE de înzestrare a forțelor militare, adoptată după demiterea Guvernului Bolojan, când nu mai avea acest drept. Iar acest amendament vine în contextul atacării actului normativ la CCR de către Avocatul Poporului, Renate Weber.

OUG prin care Guvernul Ilie Bolojan a adoptat un set de măsuri prividn programul SAFE a fost publicată în Monitorul Oficial în data de 8 mai 2026, la trei zile după ce Guvernul condus de Ilie Bolojan fusese demis prin moțiune de cenzură și funcționa ca Guvern interimar. Doar că, potrivit legii, un Guvern demis de Parlament nu are voie să adopte Ordonanțe de Urgență. Însă, în actul apărut în MOf apare că OUG a fost adoptată pe 4 mai, înainte ca Guvernul să fie demis.

Ce s-a întâmplat între 4 mai și 8 mai 2026

Potrivit stiripesurse.ro, pe ordinea de zi a ședinței de Guvern din 4 mai a intrat un proiect de Ordonanță care conținea doar două articole, strict referitoare la SAFE, forma inițială fiind avizată de Consiliul Legislativ.

Confotm legii avizul Consiliului Legislativ este consultativ, dar este obligatoriu să existe la momentul publicării actului în Monitorul Oficial.

Complicațiile au apărut după ce, în ședința din 4 mai, Guvernul a introdus în OUG alte 12 articole, între care facilități acordate unor agenți economici, astfel că a fost nevoie ca Guvernul să ceară un nou aviz de la Consiliul Legislativ.

Iar avizul Consiliului Legislativ pe forma extinsă adoptată de Guvern în ședința din 4 mai, care conținea 12 noi articole, a venit în data de 5 mai, după ce Guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură.

Pe aceste considerente, Avocatul Poporului, Renate Weber, a atacat la Curtea Constituţională a României (CCR) Ordonanţa de urgenţă, iar Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări a Senatului a admis, marți, un amendament depus de grupul parlamentar PSD în timpul ședinței și citit de președintele comisiei, Ion-Cristinel Rujan.

Amendamentul elimină din legea de aprobare a OUG articolele pentru care Guvernul Ilie Bolojan nu a primit avizul Consiliului Legislativ înainte să fie demis de Parlament. Acesta a fost supus la vot și a fost admis cu majoritatea voturilor membrilor comisiei.

Proiectul de lege de aprobare a Ordonanței 38/2026 urmează să fie analizat în comisiile de Buget, Apărare și Economică, pentru a primi un raport comun, după care va fi repartizat plenului Senatului pentru vot final.

Nicuşor Dan: „Nu există riscul ca programul SAFE să fie blocat”

Întrebat vinerea trecută, într-o conferinţă de presă, dacă există riscul de blocare a programului european pentru industria de apărare, în contextul în care Ordonanţă de urgenţă a Guvernului a fost atacată la CCR, președintele Nicușor Dan a spus că un asemenea risc nu este posibuil și că există „un backup în Parlament”.

„Nu există riscul acesta. Cumva, pe măsură ce ne apropiem de 31 mai, discuţiile pe SAFE sunt tot mai dese. Există un backup în Parlament. Există o posibilitate de a interveni legislativ în Parlament, în timp optim, astfel încât termenul de 31 mai să nu fie afectat”, a zis șeful statului.

