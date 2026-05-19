Mașină cuprinsă de flăcări pe A1 București-Pitești. Incendiu la kilometrul 66, trafic blocat spre Pitești

Marți, pe autostrada A1 București-Pitești, la kilometrul 66, pe sensul către Pitești, o mașină a fost cuprinsă de flăcări. Conform primelor constatări, circulația în zonă a fost temporar blocată.

Mașină în flăcări pe A1, spre Pitești

Marți, a avut loc un incendiu la un autoturism pe autostrada A1 București-Pitești, în zona kilometrului 66, pe sensul de mers către Pitești, conform ePitești.

La fața locului se degajă un fum gros, vizibil de la distanță, ceea ce poate reduce vizibilitatea șoferilor din zonă. Până în prezent, nu au fost anunțate oficial cauzele incendiului sau informații despre posibile victime ori răniți.

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte în care autoturismul a fost cuprins de flăcări, iar intervenția este în desfășurare.

Posibile probleme de trafic în zonă

Șoferii care circulă pe autostrada A1 spre București-Pitești sunt sfătuiți să fie prudenți și să urmeze indicațiile polițiștilor și ale echipajelor de intervenție din zonă.

Din cauza fumului dens, vizibilitatea poate scădea temporar, ceea ce poate duce la încetiniri în trafic sau formarea de coloane de autovehicule până la finalizarea intervenției și eliberarea carosabilului.

Recomandarea autorului: