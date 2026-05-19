Perseverenţa s-a dovedit a fi cheia succesului în cazul noului şi, totodată, vechiului şef al Agenţiei Naţionale de Integritate, Bogdan Sticlosu.

După ce a picat examenul pentru postul de şef al instituţiei, în ianuarie 2026, adjunctul ANI a revenit pe 15 mai. De data aceasta, a fost declarat admis, mai ales că a şi fost singurul candidat.

Cine este noul şef al ANI, Bogdan Sticlosu

Potrivit CV-ului, Bogdan Sticlosu a absolvit o facultate şi un master la Universitatea din Craiova, în Finanţe-Bănci respectiv Analiza şi Evaluarea Financiară a Întreprinderilor.

Fost consilier al premierului PSD Mihai Tudose, Bogdan Sticlosu, a asigurat interimar președinția ANI din luna iunie a anului trecut, când a expirat mandatul fostului președinte, Florin Moise.

Documentul de validare a examenului a fost înaintat, marţi, Senatului României.

