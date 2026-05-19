Bianca Dogaru
Mihai Dimian critică măsurile impuse de Guvernul Bolojan în sistemul de învățământ. Ministrul Educației afirmă că a fost o greșeală ca tăierile de bani să înceapă doar cu profesorii, în timp ce alte domenii nu au fost afectate deloc. Dimian susține că reducerea cheltuielilor statului trebuia făcută în mod egal pentru toată lumea, nu doar într-un singur sector.

„A fost o greșeală că nu s-au aplicat uniform măsurile de reducere la toate sectoarele economice și s-a început cu educația și celelalte încă întârzie. S-a spus că se iau în educație mai întâi, pentru că începe anul școlar în septembrie, dar nicio altă măsură sectorială nu a fost aplicată până acum”, a declarat Mihai Dimian, într-o intervenție la Antena 3.

Reducerea normei didactice cu două ore pe săptămână

Noua decizie din Parlament aduce o veste bună pentru cadrele didactice care au peste 25 de ani vechime. Numărul lor de ore obligatorii ar putea scădea de la 20 înapoi la 18. Totuși, ministrul explică faptul că profesorii care aleg această normă mai mică, nu vor mai putea cere ore suplimentare plătite.

„Pe de o parte, este o veste bună pentru profesorii seniori din învățământ, pe de altă parte suma care va fi necesară, 1 miliard ar fi maximul în cazul în care toate aceste ore ar fi susținute în cadrul altor norme.

Această sumă scade dacă ele sunt susținute la plata cu ora. Pe de altă parte, această propunere oferă posibilitatea cadrelor didactice cu vechime de peste 25 de ani și gradul I să aleagă această diminuare, pentru că dacă alegi această diminuare, atunci nu mai poți solicita și ore plătite suplimentar acestor ore didactice.”

Austeritatea nu a fost aplicată la fel pentru toți

Mihai Dimian îi reproșează lui Bolojan că a penalizat doar învățământul. Ministrul atrage atenția că nicio altă reducere nu s-a mai aplicat în restul instituțiilor publice. Întrebat dacă măsura Guvernului a fost una proastă, ministrul a precizat că votul din Parlament arată clar că era nevoie de o schimbare.

„Nu știu ce înseamnă că a fost o măsură proastă și că s-a făcut dreptate (…) aceste măsuri de reducere în general a veniturilor pentru a acoperi acel deficit foarte mare creat într-o anumită perioadă, trebuie făcută uniform la nivelul societății.

Cred că au greșit partidele care au dus acest deficit al României la 9,5% și de asemenea a fost o greșeală faptul că nu s-au aplicat uniform măsurile de reducere la toate sectoarele societății românești și s-a început cu educația.”

Modificarea „Legii Bolojan” votată astăzi în Parlament

Modificarea „Legii Bolojan” a fost votată astăzi de parlamentarii comisiei de învățământ. Este un proiect de lege inițiat de PSD și AUR, votat și de PNL în comisia de învățământ de la Senat, care „oferă posibilitatea cadrelor didactice cu vechime de peste 25 de ani și gradul I să aleagă această diminuare” a normei didactice.

Mihai Dimian a fost propus pentru funcția de ministru al Educației de Ilie Bolojan. Postul de ministru a fost liber mai bine de două luni și jumătate, după demisia lui Daniel David. Dimian și-a început oficial mandatul în luna martie a acestui an.

