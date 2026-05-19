Alina Kabaeva, presupusa amantă secretă a lui Vladimir Putin, s-a apucat de antrenat gimnastele Rusiei pentru Campionatele Europene din Bulgaria. Părinții fetelor care nu au fost selectate o acuză de nepotism pe campioana rusă din cercul interior de la Kremlin.

Cu 30 de ani mai tânără decât Putin, Alina Kabaeva (42 de ani) este recunoscută pe plan internațional pentru câștigarea medaliei de aur la Jocurile Olimpice de la Atena din 2004.

Presupusa amantă a lui Putin a înființat o academie de gimnastică

După ce a dispărut din lumina reflectoarelor pentru o perioadă lungă, a ajuns în cercul interior al puterii de la Moscova. Conform relatărilor din presa internațională, este amanta dictatorului și are doi fii cu el.

Din 2022, de la invazia rusă a Ucrainei la scară largă, sportiva a reapărut în viața publică, cu o academie de gimnastică ritmică înființată de ea.

Acuzații pentru nepotism și înțelegeri secrete

În ciuda legăturilor strânse cu Putin, este aspru criticată de părinții unor fete care au fost refuzate la academie.

Potrivit Bild , academia Alinei Kabaeva antrenează fetele unor părinți care au „înțelegeri secrete” cu Kremlinul și nu sunt selectate după aptitudinile sportive.

Furia părinților e la cote maxime

Părinții fetelor care nu au fost selectate să participe la Campionatele Europene au lansat un apel public pentru schimbarea participantelor.

Pe platforma rusească de socializare VKontakte și pe Telegram, furia părinților și a internauților este la cote maxime.

„O urăsc pe Kabaeva”, a spus un internaut.

„Kabaeva nu-și va reveni, până la urmă, e o chestiune de familie”, a spus altul.

Campionatele europene de gimnastică ritmică sunt programate să aibă loc în Bulgaria, între 27 și 31 mai 2026. Echipa României face parte din grupa A, în care concurează Slovacia, Serbia, Republica Moldova, Franța, Ucraina, Belgia, Portugalia, Azerbaidjan, Croația și România.

Rusia participă cu drapel neutru din cauza războiului cu Ucraina.

