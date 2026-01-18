Prima pagină » Actualitate » Fantoma din pădure prosperă din nou în Europa. Câte pisici sălbatice bântuie România

18 ian. 2026, 13:45
Pisica sălbatică, sau Fantoma din pădure, prosperă din nou în Europa. La fel de discrete ca râșii sunt atât de greu de observat, încât în unele părți ale Europei au fost considerate dispărute. Însă, în anumite zone, ele revin treptat, iar fotografii și cercetători surprind imagini rare cu aceste animale, scrie și BBC. În România deși nu există o statistică oficială, splendidele feline tărcate sunt estimate la ordinul miilor de exemplare, conform filmărilor, în special nocturne, când ies mâțele la vânătoare, ale Romsilva și ONG-urilor care monitorizează animalele.

În 2020, fotograful de natură Vladimír Čech Jr. înainta cu greu prin zăpadă într-o zonă militară din Munții Doupov, o regiune izolată și accidentată din Cehia. Voia să fotografieze pisica sălbatică europeană, o specie atât de discretă, încât fusese considerată dispărută în mai multe regiuni ale Europei, preia A3CNN.

„Pisica sălbatică este o creatură rară, care trăiește o viață plină de enigme”, spune Čech despre acest animal, care seamănă cu o pisică tigrată domestică, dar este mai robustă, cu coada mai stufoasă și un tipar distinctiv al blănii.

Deși se credea că pisica sălbatică a dispărut din Cehia în secolul XX, au fost totuși documentate câteva exemplare în Munții Doupov la sfârșitul anilor 2010, cu ajutorul camerelor de monitorizare simple, însă niciodată nu au fost obținute imagini de calitate superioară cu acestea în această zonă.

Persecutate pentru blană

În ultimii ani, oameni de știință și fotografi folosind camere-capcană au surprins pisica sălbatică și în alte părți ale Europei. Se crede că discreția ei ar fi ajutat-o să supraviețuiască în secret persecuției istorice din partea vânătorilor, care au eradicat și alte specii sălbatice, precum râsul. În special spelndidele feline era vânate, în special cu capcane, pentru blană.

Felix silvestris, total imprevizibilă

Se estimează că există aproximativ 140.000 de pisici sălbatice europene (Felix silvestris), răspândite în peste douăzeci de țări. Estimările precise sunt însă dificil de realizat din cauza timidității acestei specii: în locuri unde era considerată dispărută, precum Austria, camerele-capcană i-au confirmat prezența.

„Pisica sălbatică este considerată «fantoma pădurilor» pentru că este extrem de greu de observat și nu se știe niciodată exact unde poate fi zărită”, spune Andrea De Giovanni, biolog și fotograf de natură din Italia, care a filmat o pisică sălbatică în Chiapporato, un sat abandonat din Munții Apenini, în 2020.

Pe baza observațiilor sale, De Giovanni bănuiește că pisica sălbatică nu urmează trasee previzibile, așa că e și mai greu de surprins: „Alte animale urmează aceleași poteci prin pădure. Pisica sălbatică merge unde vrea ea.”

În plus, asemănarea lor cu pisicile domestice tigrate duce adesea la „confundarea lor cu alte specii sau chiar la ignorarea lor completă.

