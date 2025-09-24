REȚETA rapidă de paste din dovlecel cu creveți. Este gata în 15 minute și poate fi soluția ideală pentru o cină sănătoasă, când ești în criză de timp

Dacă ești în criză de timp, seara, dar trebuie să pregătești cina pentru familie… își prezentăm o rețetă rapidă de paste din dovlecel cu creveți. Este gata în 15 minute și ai nevoie de doar câteva ingrediente pentru un gust desăvârșit.

Rețeta de paste din dovlecel cu creveți – ingrediente:

Un dovlecel;

Usturoi;

Ceapă;

Creveți congelați;

Unt;

Suc de lămâie;

Pătrunjel;

Sare;

Piper;

Ulei de măsline.

Rețeta de paste din dovlecel cu creveți – mod de preparare:

Dacă nu ai un aparat special care transformă feliile de legume în paste, atunci dovlecelul poate fi tăiat și în felii subțiri, pe lung, apoi se lasă la scurs, pe un prosop de bucătărie.

Mai întâi se gătesc creveții, la foc mic, în ulei de măsline și se adaugă și usturoi. După două-trei minute, se adaugă și fâșiile de dovlecel și se scoate usturoiul. Se adaugă sare, piper și alte condimente, iar după alte 5 minute cel mult pastele din dovlecel sunt gata. La final, se adaugă puțin suc de lămâie și pătrunjel tocat peste paste și creveți.

Pastele obținute din dovlecel pot fi înlocuite și cu cele obținute din cartofi dulce sau cu cele din comerț, cu legume sau integrale.

Pastele, incluse în diete

Pastele pot fi consumate în diete, dar este indicat să nu fie consumate atunci când sunt calde, ci reci, amidonul devenind rezistent atunci când alimentele s-au răcit. Amidonul rezistent se va comporta ca fibrele, iar asta înseamnă că va scădea absorbția zahărului în sânge și devin sățioase.

Dacă vrei să consumi paste în timpul dietelor, este indicat să fii atent și la ingredientele din care sunt făcute și să optezi pentru pastele integrale sau cele făcute din legume.

Iar dacă alegi, totuși, pastele clasice, ține cont de faptul că nu este bine să adaugi foarte multe ingrediente în sosul pe care îl pregătești și nici să pui o cantitate prea mare, pentru că asta ar însemna mai multe calorii, scrie Spynews.

FOTO – Caracter ilustrativ: Profimedia