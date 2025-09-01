Prima pagină » Actualitate » SCANDAL la US Open, după gestul controversat al unui milionar polonez: A smuls din mâinile unui copil o șapcă primită de la un jucător de tenis

01 sept. 2025, 21:40, Actualitate
Piotr Szczerek, un CEO polonez, a stârnit furia internauților după ce la turneul de tenis US Open a furat șapca unui copil, pe nume Brock, primită de la jucătorul Kamil Majchrzak, în vârstă de 29 de ani (Polonia).

Astfel, internauții l-au demascat în ultimele zile pe milionarul CEO „nemernic”, după ce un videoclip devenit viral îl arată smulgând suvenirul destinat fanului minor.

Ulterior, într-o declarație postată pe contul de Instagram al companiei pe care o conduce, el a recunoscut că a făcut „o greșeală imensă” și a dezvăluit că i-a înapoiat șapca lui Brock, potrivit Dailly Mail.

„Având în vedere situația care a avut loc în timpul meciului lui Kamil Majchrzak la US Open, aș dori să îmi cer scuze în mod categoric băiatului rănit, familiei sale, tuturor fanilor și jucătorului însuși. Am comis o greșeală gravă. În mijlocul emoției, în mijlocul sărbătoririi mulțimii după victorie, am fost convins că jucătorul de tenis îmi dădea șapca – pentru fiii mei, care îi ceruseră anterior autografe. Această convingere eronată m-a determinat să întind instinctiv mâna. Astăzi știu că am făcut ceva care a părut că am luat în mod deliberat un suvenir de la un copil. Nu a fost intenția mea, dar asta nu schimbă faptul că l-am rănit pe băiat și am dezamăgit fanii. Șapca a fost înapoiată băiatului, iar familiei i se cuvin scuze. Sper că am reparat măcar parțial prejudiciul cauzat.

De asemenea, vreau să clarific: nici eu, nici soția mea, nici fiii mei nu am comentat această situație pe rețelele de socializare sau pe vreun site web. Nu am apelat la serviciile niciunei firme de avocatură în această privință. Toate presupusele declarații care apar online nu sunt ale noastre. De ani de zile, soția mea și cu mine ne implicăm în ajutorarea copiilor și a tinerilor sportivi, dar această situație mi-a arătat că un moment de neatenție poate distruge ani de muncă și sprijin. Aceasta este o lecție dureroasă, dar necesară, de umilință pentru mine. Prin urmare, mă voi implica și mai activ în inițiative de sprijinire a copiilor și tinerilor și în acțiuni împotriva violenței și urii. Cred că numai prin acțiuni pot reconstrui încrederea pierdută”, a spus acesta, precizând că a dezactivat comentariile la postare „din preocupare pentru familia sa”.

Scena uluitoare s-a petrecut la câteva momente după ce jucătorul polonez Kamil Majchrzak s-a dus în mulțime după cea mai mare victorie din cariera sa. El l-a învins, joi, pe Karen Khachanov, cap de serie numărul 9, într-un meci maraton de 5 seturi, apoi a fost filmat în timp ce își scotea șapca și încerca să i-o dea unui elev entuziasmat din mulțimea de pe terenul 11.

Atunci, Szczerek – care stătea lângă băiatul uimit – a întins mâna, a luat șapca cu autograf și a băgat-o într-o geantă a soției sale. Copilul a rămas descumpănit, întrebând… „Ce faci?”.

Ulterior, Majchrzak a confirmat pentru New York Post, că Szczerek este bărbatul din videoclip și a dezvăluit că acesta sponsorizează federația de tenis din Polonia, adăugând că „evident, a fost vorba de o neînțelegere” în legătură cu incidentul.

În schimb, „justițiarii” online l-au numit pe Szczerek, care conduce firma de pavaje Drogbruk, „cel mai urât om din SUA” și i-au criticat comportamentul:

  • „Doar un idiot obișnuit și un nemernic ar putea smulge o șapcă din mâinile unui copil”;
  • „Dacă președintele companiei a furat fără scrupule șapca unui copil, dacă aș fi client, nu aș mai apela la serviciile sale”.

