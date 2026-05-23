Prima pagină » Știri externe » Trump amenință Iranul cu o hartă provocatoare: „Statele Unite ale Orientului Mijlociu”. Gesturi similare au fost făcute și cu Venezuela și Groenlanda

Donald Trump a distribuit o nouă imagine provocatoare care face trimitere la politicile expansioniste ale președintelui american. Printr-o postare pe Truth Social, liderul american a împărtășit o hartă a Iranului acoperită complet de steagul american, alături de titlul „United States of the Middle East”.

Postarea a fost distribuită în contextul în care negocierile diplomatice dintre SUA și Iran au intrat într-un blocaj major, iar acordul de încetare a focului este pe cale să se prăbușească.

Această imagine face parte dintr-o campanie de comunicare prin care Trump a avertizat Teheranul că timpul se scurge. Printre mesajele sale din acele zile s-au numărat:

„Pentru Iran, ceasul ticăie și ar face bine să se miște REPEDE, altfel nu va mai rămâne nimic din ei. TIMPUL ESTE ESENȚIAL!”

Venezuela, al 51-lea stat al SUA

Donald Trump a mai publicat pe Truth Social în trecut și harta Venezuelei, care era acoperită și ea cu steagul Americii, etichetată explicit drept „Al 51-lea Stat”. Această imagine a fost postată după ce președintele american declarase public la Fox News că „ia în considerare” transformarea țării sud-americane într-un stat component al SUA.

