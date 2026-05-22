Trump susține că ar putea rata nunta fiului său din cauza crizei cu Iranul: „Va fi o ceremonie mică, dar nu este momentul potrivit pentru mine"

Ionuț Stan
Donald Trump - Foro: Profimedia images
Președintele Donald Trump a declarat că „va încerca” să participe la nunta lui Donald Trump Jr. cu Bettina Anderson, însă a sugerat că situația tensionată cu Iranul și problemele internaționale îl pot împiedica să ajungă la ceremonie.

Donald Trump a declarat joi, în Biroul Oval, că nu este sigur dacă va putea participa în acest weekend la nunta fiului său, Donald Trump Jr., cu modelul Bettina Anderson, eveniment programat să aibă loc în Bahamas.

Donald Trump – Foto: Mediafax foto

Liderul de la Casa Albă a lăsat să se înțeleagă că actualele tensiuni internaționale, în special cele legate de Iran, îi complică agenda și ar putea să îl țină departe de ceremonia privată, potrivit Nbcnews.com.

„Lui i-ar plăcea să mă duc, dar va fi doar o mică ceremonie intimă şi voi încerca să mă duc”, a declarat președintele Donald Trump.

Trump invocă tensiunile cu Iranul: „Nu este momentul potrivit pentru mine”

Șeful de la Casa Albă a făcut apoi o declarație care a atras imediat atenția presei americane, sugerând că situația geopolitică actuală este extrem de sensibilă.

„Ştiţi, nu este momentul potrivit pentru mine. Am o problemă care se numeşte Iran şi alte lucruri. Este o bătălie pe care nu o pot câştiga. Dacă mă duc, voi fi doborât. Dacă nu mă duc, sunt doborât de fake news, bineînţeles despre asta vorbesc”, a afirmat Donald Trump.

Comentariul liderului american vine într-un moment în care negocierile dintre Washington și Teheran stagnează, iar administrația americană analizează noi opțiuni privind conflictul regional și programul nuclear iranian.

Presa americană speculează că declarația lui Trump ar putea sugera inclusiv posibilitatea reluării unor acțiuni militare sau a unei escaladări majore în relația cu Iranul.

Donald Trump Jr. se căsătorește în Bahamas

Donald Trump Jr., cunoscut și ca Don Jr., urmează să se căsătorească în acest weekend cu Bettina Anderson într-o ceremonie organizată în Bahamas, potrivit informațiilor apărute în presa americană. Aceasta va fi a doua căsătorie pentru fiul cel mare al președintelui Donald Trump.

Donald Trump Jr., and Bettina Anderson attend UFC 327: Jiri Prochazka vs Carlos Ulberg at Kaseya Center in Miami, on April 11, 2026.,Image: 1090326159, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no , Credit line: Julia Demaree Nikhinson / AFP / Profimedia

În vârstă de 48 de ani, Don Jr. conduce împreună cu fratele său Eric Trump compania Trump Organization, grupul care administrează afacerile imobiliare și hoteliere ale familiei Trump.

De-a lungul ultimilor ani, acesta a devenit unul dintre cei mai vocali susținători ai politicilor promovate de tatăl său și una dintre figurile influente din cercul politic apropiat administrației republicane.

Președintele Donald Trump i-a transmis fiului său că îi dorește „o căsnicie foarte frumoasă”.

La finalul discuției cu presa, liderul american a revenit și asupra proiectului noii săli de bal de la Casa Albă, insistând că aceasta reprezintă „un cadou” și că va fi finanțată din fonduri proprii și donații private.

