China trimite o flotă uriașă în apropierea Taiwanului la scurt timp după întâlnirea Trump-Xi. Insula este încercuită de nave militare

Secretarul general al Consiliului de Securitate Națională din Taiwan, Joseph Wu, a precizat într-o postare pe platforma de socializare X că Beijingul a desfășurat o flotă masivă de peste 100 de nave de-a lungul Primului Lanț de insule. Această escaladare vine la scurt timp după summitul de la Beijing dintre Donald Trump și Xi Jinping.

Flota Chinei este una mixtă și cuprinde nave de război ale Marinei, vase ale pazei de coastă și nave de cercetare marină ori cartografiere. Acestea sunt dispuse în puncte strategice care pornesc din Marea Galbenă, coboară prin Strâmtoarea Taiwan, acoperă Marea Chinei de Sud și se extind până în Pacificul de Vest.

„Datele noastre ISR/informațiile arată că RPC [Republica Popiulară Chineză] a desfășurat peste 100 de nave în jurul Primului Lanț de Onsule în ultimele zile, la scurt timp după summitul de la Beijing. În această parte a lumii, China este singura PROBLEMĂ care distruge Status Quo-ul și amenință pacea și stabilitatea regională”, a scris Joseph Wu pe X.

Serviciile secrete taiwaneze au detectat o prezență crescută dinaintea întâlnirii dintre Trump și Xi Jinping, însă numărul total a depășit pragul de 100 de unități în ultimele zile, imediat după finalizarea summitului.

Ce este „Primul Lanț de insule”

În jargonul militar și geopolitic, Primul Lanț de Insule reprezintă o linie imaginară formată dintr-o rețea de insule (Arhipelagul Japonez, Insulele Ryukyu, Taiwan și Filipine). Beijingul consideră această barieră geografică drept o formă de încercuire și blocaj din partea SUA și a aliaților săi regionali, care limitează capacitatea Chinei de a accesa liber Oceanul Pacific.

