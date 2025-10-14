Turcescu, despre ticăloșia presei: „Principala zonă de supraveghere a ta ca ziarist este puterea”

Jurnalistul Robert Turcescu comentează în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, despre ticăloșia presei. El reiterează că principala zonă de supraveghere trebuie să fie puterea – nu opoziția. Vezi emisiunea integrală aici.

„Cea mai proastă școală ziaristică te învață că dacă ești gazetar, principalul element, sau zonă de supraveghere a ta ca ziarist este puterea. Acolo te uiți. Acolo încep și bune, și mai puțin bune, și rele – acolo e marea corupție. Marea lor atenție e în zona opoziției.”, spune Robert Turcescu.