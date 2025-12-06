Renumitul arhitect Frank Gehry a decedat la vâsta de 96 de ani. Imaginația și măiestria sa au transformat clădirile în poezie

Frank Gehry a fost arhitect american-canadian renumit, considerat unul dintre părinții arhitecturii contemporane. Gehry a fost o figură cheie a deconstructivismului, in stil caracterizat prin forme non convenționale care sfidează principiile arhitecturii tradiționale. Acesta a decedat vineri, la vârsta de 96 de ani. De-a lungul carierei sale a fost distins premii importante, inclusiv cu cea mai înaltă distincție din domeniul arhitecturii, Premiul Pritzker.

A proiectat unele dintre cele mai imaginative clădiri construite vreodată, construite astfel încât să pară că sunt în mișcare. În proiectele sale a folosit frecvent materiale industriale sau de zi cu zi, cum ar fi oțelul ondulat, gardurile din plasă de sârmă și placajul nefinisat, inspirat parțial de experiența sa din copilărie în magazinul de feronerie al bunicului său.

Frank Gehry a fost probabil cel mai mare dintre așa-zișii „arhitecți vedetă” – un grup de elită care îi include pe Renzo Piano, Rem Koolhaas, Norman Foster, Zaha Hadid și alții.

Născut Frank Owen Goldberg la Toronto pe 28 februarie 1929, într-o familie de evrei ce avea să se mute în Statele Unite la sfârșitul anilor 1940, și-a schimbat ulterior numele în Gehry pentru a evita să devină ținta antisemitismului. A studiat arhitectura la Universitatea din California de Sud din Los Angeles, pe care a absolvit-o în 1954 înainte de a se înrola în Armata SUA și ulterior de a-și continua studiile de urbanism la Universitatea Harvard, deși nu a finalizat programul.

În cele din urmă, Gehry s-a întors la Los Angeles pentru a-și începe cariera în arhitectură, unde a lucrat pentru Victor Gruen, un pionier în proiectarea centrelor comerciale. Anii ’70 și ’80 au marcat lansarea unei lungi serii dintre cele mai îndrăznețe și inovatoare realizări arhitecturale ale sale, multe dintre ele în sudul Californiei.

Aproape un deceniu mai târziu, Carney avea să proiecteze, probabil, cel mai emblematic design al său – Muzeul Guggenheim din Bilbao, care i-a adus recunoaștere și atenție internațională. Clădirea, construită din calcar și sticlă, cu pereți curbați placați cu solzi de titan, este instantaneu recunoscută ca fiind un proiect Gehry. Clădirea a fost descrisă de colegul său american Philip Johnson drept „cea mai mare clădire a timpului nostru”. Gehry și-a asumat riscuri și mai mari în următoarele sale proiecte, printre care Sala de Concerte Walt Disney (2003), Turnul Beekman din New York (2011) și Fundația Louis Vuitton (2014).

Stilul lui Gehry dă bătăi de cap constructorilor

Multe dintre proiectele lui Gehry necesită calcule complexe – pe care le-a împins la limită. O perioadă, arhitecții au evitat utilizarea formelor rotunjite sau curbate în proiectare, deoarece acestea dădeau dureri de cap inginerilor și duceau la creșterea vertiginoasă a costurilor de construcție. În proiectele sale, Gehry a utilizat un software de modelare 3D similar cu cel utilizat de firmele aerospațiale. Astfel, el a reușt să proiecteze forme unice pe clădiri, menținând în același timp costurile în conformitate cu ceea ce dezvoltatorii puteau plăti pentru o clădire mai convențională de dimensiuni similare.

