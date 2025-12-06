Un eveniment neobișnuit s-a petrecut pe o stradă din sectorul 5 din București. Șoferul unei mașini care a pierdut controlul volanului, și a lovit un copac de pe marginea sensului opus de circulație, a lovit intenționat ambulanțele venite la fața locului ca să-i acorde primul ajutor.

Șoferul mașinii avariate nu a vrut să comunice cu echipajele de prim ajutor de pe ambulanțele SMURD sosite la locul accidentului. Astfel, cadrele medicale au decis să spargă un geam al autovehiculului însă, în acel moment, bărbatul a accelerat mașina și a avariat ambulanțele de la fața locului. În urma testării cu aparatele de specialitate, polițiștii au stabilit că bărbatul nu consumase nici alcool, nici substanțe interzise.

„Brigada Rutieră a Capitalei a informat că sâmbătă, în jurul orei 14:20, conducătorul unui autovehicul, în vârstă de 26 de ani, care se deplasa pe strada Anghel Alexandru, dinspre strada Zeţarilor către strada Luică, în dreptul unui imobil, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, a pătruns pe sensul opus de circulaţie şi a lovit un copac. La faţa locului s-au deplasat două ambulanţe SMURD şi deoarece conducătorul auto nu comunica cu echipajele de prim ajutor, acestea au spart geamul pasagerului din dreapta faţă, după care bărbatul, din cauze ce vor fi stabilite în urma verificărilor, ar fi accelerat şi a avariat uşor cele două ambulanţe SMURD aflate la faţa locului. Conducătorul autovehiculului a fost testat cu aparatele Alcooltest şi DrugTest, rezultatele indicate fiind „zero”, respectiv negativ”

Conform Brigăzii Rutiere a Capitalei, șoferul în cauză nu a dorit îngrijiri medicale și a fost condus la sediul Biroului Accidente Ușoare pentru întocmirea documentelor de constatare și luarea măsurilor necesare. De asemenea, șoferii ambulanțelor au fost îndrumați la același sediu pentru a soluționa cauza.

