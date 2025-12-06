Rețetă prăjitură Tosca cu nucă de cocos. Desertul rapid, ideal pentru orice ocazie

Prăjitura Tosca cu nucă de cocos este una dintre cele mai apreciate deserturi, îmbină gustul fin de cocos cu glazura de ciocolată și blatul aerat, de asta merită încercată.

Este o prăjitură ușor de făcut, dar spectaculoasă ca aspect, perfectă atât pentru mesele de zi cu zi, cât și pentru ocazii speciale atunci când vrei un desert cu adevărat memorabil.

Rețetă de prăjitură Tosca cu nucă de cocos

Pentru blatul pufos vei avea nevoie de 6 ouă, de 150 grame de zahăr, de 150 grame de făină, de 1 linguriță de praf de copt și de un praf de sare, iar pentru stratul de cocos ai nevoie de 300 ml de lapte, de 200 grame de nucă de cocos și de 100 grame de zahăr.

Crema de la mijloc se face din 500 ml de lapte, din 3 linguri de amidon sau 3 linguri de făină, din 150 grame de zahăr, de 1 păstaie de vanilie și din 200 grame de unt cu minimum 80% grăsime. Pentru glazură vei avea nevoie de 150 grame de ciocolată neagră și 50 ml de smântână lichidă.

Este important de menționat ca ouăle să fie la temperatura camerei, pentru ca blatul să fie uniform, iar albușurile să se bată mult mai ușor. Blatul trebuie copt aproximativ 15 minute la 180 de grade Celsius.

Se toarnă deasupra lui compoziția fierbinte de cocos în care laptele, nuca de cocos și zahărul au fost fierte până au devenit cremoase. La final, glazura de ciocolată se topește la bain marie și se întinde rapid pentru un aspect lucios și uniform.

Dacă vrei un gust și mai intens, poți adăuga în crema de vanilie 2 linguri de mascarpone, iar pentru un luciu perfect pune și o linguriță de miere.

Recomandările autorului: