Prima Doamnă a Statelor Unite a continuat tradiția anuală de a vizita Spitalul Național de Copii în perioada Crăciunului. Melania Trump a petrecut timp cu micii pacienți aflați sub tratament medical, le-a citit povești și le-a oferit sprijin și încurajare.

Doamna Trump și-a început vizita în atriul spitalului și a continuat la Unitatea de Hematologie și Oncologie. Ea a citit pentru un mic grup de pacienți tineri și familiilor lor povestea „Cum coboară Moș Crăciun pe coș?”. Pe parcursul vizitei, Melania Trump a stat de vorbă cu pacienții, familiile, medicii, asistentele medicale și personalul administrativ, le-a oferit cuvinte de încurajare în această perioadă specială a anului.

„Sunt sigură că Moș Crăciun vă va vizita pe toți în acest Crăciun și vă va aduce o mulțime de jucării. Vă doresc tuturor un Crăciun fericit și un An Nou fericit”, le-a transmis aceasta celor prezenți în Spitalul Național de Copii.

Prima Doamnă nu a fost singură la eveniment. Aceasta a fost însoțită de Moș Crăciun și de doamna Crăciun, iar camera de spital a fost împodobită festiv cu brazi și cadouri. Melania Trump a adus cadouri pentru copii, inclusiv diverse ornamente pe care erau scrise mesajele „Fii cel mai bun”. Aceasta le-a mai spus copiilor că președintele Donald Trump „le transmite multă dragoste și succes”.

„Vizita aceasta este o tradiție la care țin foarte mult”

Tradiția primelor doamne de a vizita copiii în spitale în apropierea Crăciunului a început cu soția fostului președinte Harry Truman în anii 1940. Vizita Melaniei Trump nu a fost doar un gest simbolic, ci și unul plin de emoție și apropiere. Aproape de finalul vizitei, o fetiță a alergat spre Prima Doamnă pe care a luat-o în brațe. Momentul a fost acompaniat de zâmbete și râsete din partea pacienților, dar și a personalului medical.

„Timpul petrecut alături de acești copii curajoși și familiile lor îmi reamintește de puterea, speranța și iubirea care definesc spiritul sărbătorilor”, a mai spus Melania Trump.

