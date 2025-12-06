Prima pagină » Actualitate » Un bacșiș de 200 de dolari de la patru turiști a înfuriat o chelneriță: „Din cauza asta îmi urăsc jobul”

Un bacșiș de 200 de dolari de la patru turiști a înfuriat o chelneriță: „Din cauza asta îmi urăsc jobul”

06 dec. 2025, 19:32, Actualitate
Un bacșiș de 200 de dolari de la patru turiști a înfuriat o chelneriță: „Din cauza asta îmi urăsc jobul”

Patru turiști francezi au lăsat 200 de euro bacșiș într-un restaurant din New York, ceea ce a provocat isterie pe rețelele sociale. Nemulțumită de suma pe care a primit-o pentru o notă de plată de aproape 3.000 de dolari, chelnerița și-a exprimat frustrarea în mediul online și a declanșat o discuție amplă despre cultura bacșișurilor din SUA, unde majoritatea veniturilor angajaților depind de acestea.

O chelneriță din Queens a declanșat o adevărată polemică după ce s-a plâns pe rețelele sociale că a primit un bacșiș modest de la patru turiști francezi. Pentru o notă de plată de 3.000 de dolari, aceștia au lăsat doar 200 de dolari, adică aproximativ 7%, mult sub cele 20% considerate standard în restaurantele americane. Mesajul ei a devenit viral, iar mulți utilizatori de internet au criticat, culmea, „tipping culture” din Statele Unite.

Chelnerița nemulțumită de bacșișul de 200 de dolari pe care l-a primit

Chelnerița a considerat că suma lăsată este un gest lipsit de respect. Ea a povestit că turiștii au fost mulțumiți de servire, însă tips-ul de aproximativ 7% l-a resimțit ca pe o ofensă. Frustrată, ea s-a plâns pe platforma X, susținând că francezii își confirmă reputația de „zgârciți”. Postarea ei a strâns milioane de vizualizări, transformând un simplu bacșiș într-o dezbatere națională.

Reacția chelneriței a devenit virală, dar s-a lovit rapid de critici. Pentru mulți utilizatori de internet, situația ei reflectă problemele unui model în care salariile depind aproape exclusiv de bacșișuri. Unii au acuzat-o de lipsă de recunoștință, subliniind că 200 de dolari reprezintă o sumă mare pentru mulți. „Americanii și bacșișurile lor, e absurd! Cum poți să te superi că ai primit 200 de dolari pentru patru persoane care au consumat două sau trei feluri fiecare în câteva ore?”

Chelnerii depind de veniturile variabile în SUA

În Statele Unite, chelnerii depind adesea de veniturile variabile, bazate pe bacșișuri, iar asta pune o presiune constantă pe clienți. Cazul acesta indică dezechilibrele unui model în care salariul minim pentru chelneri este mult sub standardul național. Mulți consideră că transferarea acestei responsabilități financiare către consumator reprezintă o practică nedreaptă.

