06 dec. 2025, 17:50, Actualitate
Un german a fost salvat dintr-un pârjol de câinele său care l-a trezit la timp, a anunţat sâmbătă poliţia. Datorită prietenului său, bărbatul în vârstă de 44 de ani a reuşit să se salveze din apartamentul aflat la etajul superior al unei clădiri din Moormerland, în landul Saxonia Inferioară.

El a fost transportat la spital în urma unei suspiciuni de intoxicaţie cu fum. Incendiul ar fi fost provocat de o defecţiune, pagubele fiind estimate la aproximativ 15.000 de euro.

Nu este un caz singular, de-a lungul timpului milioane oamenii au fost salvați de prietenul lor, în diferite împrejurări. În acest caz, conform bunului simț, câinele s-a temut și pentru viața sa.

Mediafax
