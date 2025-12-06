Un german a fost salvat dintr-un pârjol de câinele său care l-a trezit la timp, a anunţat sâmbătă poliţia. Datorită prietenului său, bărbatul în vârstă de 44 de ani a reuşit să se salveze din apartamentul aflat la etajul superior al unei clădiri din Moormerland, în landul Saxonia Inferioară.

El a fost transportat la spital în urma unei suspiciuni de intoxicaţie cu fum. Incendiul ar fi fost provocat de o defecţiune, pagubele fiind estimate la aproximativ 15.000 de euro.

Nu este un caz singular, de-a lungul timpului milioane oamenii au fost salvați de prietenul lor, în diferite împrejurări. În acest caz, conform bunului simț, câinele s-a temut și pentru viața sa.