Cine plătește daunele: proprietarul sau chiriașul. Ce prevede legea?

06 dec. 2025, 20:33, Actualitate
Relația dintre proprietar și chiriaș nu este doar despre plata chiriei, ci și despre asumarea unor responsabilități clare. În momentul în care apar daune, conflictele sunt aproape inevitabile. Legea stabilește clar cine răspunde și în ce situații.

Cine plătește daunele: proprietarul sau chiriașul

Contractul de închiriere este documentul-cheie care guvernează întreaga relație dintre proprietar și chiriaș. Legea locuinței nr. 114/1996 și Codul civil prevăd că închirierea trebuie realizată în baza unui contract scris, care să conțină datele de identificare ale părților, descrierea locuinței, chiria, durata contractului și obligațiile fiecăruia.

De la momentul semnării, drepturile și răspunderile devin mai clare din punct de vedere juridic. Proprietarul are obligația de a preda locuința într-o stare normală de folosință și sigură din punct de vedere structural și funcțional.

Chiriașul, la rândul său, devine utilizatorul exclusiv al spațiului și trebuie să îl folosească responsabil, conform destinației stabilite. Totodată, contractul nu poate conține clauze care să îl scutească pe proprietar de obligațiile sale legale esențiale.

Deși chiriașul este cel care locuiește efectiv în apartament, proprietarul rămâne, din punct de vedere legal, responsabil față de asociația de proprietari și de furnizorii de utilități. Astfel, în cazul restanțelor la întreținere, datoria este urmărită mai întâi asupra proprietarului.

În cazul apariției unor deteriorări în timpul închirierii, regula este că răspunderea merge către chiriaș, dacă pagubele sunt produse prin neglijență, utilizare abuzivă sau intenție. Spargerea obiectelor sanitare, distrugerea instalațiilor sau modificările neautorizate sunt câteva exemple clare de situații în care chiriașul este obligat să suporte costurile.

Proprietarul are dreptul să recupereze prejudiciul prin reținerea garanției sau prin acțiune în instanță, dacă paguba depășește valoarea acesteia. Poate solicita rezilierea contractului și evacuarea chiriașului în caz de abateri grave, precum vandalizarea locuinței, neplata chiriei timp de mai multe luni sau tulburarea liniștii vecinilor.

